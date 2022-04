Maestro narra cómo fue despedido injustamente; ahora sus alumnas piden que sea reincorporado

A través de Twitter, un maestro de secundaria relató cómo lo despidieron injustamente de su trabajo de y sobre cómo sus alumnas piden que sea reincorporado.

En Twitter, un maestro de secundaria identificado como Christian García Martínez ha contado a través de un hilo cómo fue que lo despidieron injustamente de su trabajo y cómo sus alumnos piden que sea reincorporado.

Y es que, según relata el maestro, todo comenzó con una broma de sus alumnos cuando ellos estaban cargando a un chico del otro salón.

A él únicamente les llamó la atención que lo dejaran en paz y ellos obedecieron y se fueron a su salón pero, justamente una maestra lo vio y la coordinadora de la secundaria los regañó.

Aunque todo parecía ser normal, al profesor le indicaron que no se presentara a clase y fue porque los padres del alumno pidieron su renuncia.

“La coordinadora me dijo que los papás pedían mi renuncia porque yo no había actuado tajantemente contra una situación en la que su hijo podía correr riesgo. Me comentó que esperara una hora en la cafetería para redactar la recesión de contrato.”

