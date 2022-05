En TikTok, circula una singular publicación donde se muestra, por medio de audios, el reclamo que recibió un individuo por dejar solo 50 pesos para una cuenta de 2500 pese a comerse la mitad de platillos que se ordenaron.

A lo largo del clip, que fue compartido por el usuario @hsjsudbsbd, se puede oír cómo un joven protesta molesto porque su amigo dio muy poco dinero cuando fueron a comer a un restaurante.

“Pagué 2 mil varos por ti. Te tragaste seis enchiladas y una malteada con doble crema de chantilly.”

“Te juro estás cabrón...la limonada cuesta 60 pesos, ¿cómo se te ocurre?, si pediste una orden de brochetas, la limonada y...¡un sushi! ¡Y vas a pagar 50 varos!

Reclama a su amigo por dejar solo 50 pesos (@hsjsudbsbd / TikTok )

Se escucha decir a la persona, quien en repetidas ocasiones pierde la paciencia y comienza a gritar e insultar sin control c ada vez que repite la palabra sushi y limonada.

Por lo que se alcanza a entender en los audios, no es la primera vez que este comensal glotón y poco compartido realiza ese tipo de acciones.

“Ya me la hiciste tres veces”, “Todas la cenas que he ido contigo y pides que te piche, te he arreglado tus problemas, wey”.

Ahora bien, las cosas entre los amigos no parece arreglarse, ya que la persona que dejó los 50 pesos no acepta su error. Esto provoca la furia de su camarada que comienza a insultarlo cada vez más.

Reclama a su amigo que dejó 50 pesos y se comió la mitad del menú; lo respaldan en redes

La comunidad de TikTok ha viralizado los audios del joven que le reclama a su amigo por solo dejar 50 pesos en una cuenta de 2500 y comerse la mitad del menú cuando fueron a cenar.

Muchos desaprobaron y compartieron el coraje de la persona que tuvo que desembolsar 2500 pesos para pagar la comida que su aparente amigo consumió.

La mayoría de comentarios estuvieron de acuerdo en que no se debía considerar salir con personas así que abusaran de los demás y no cooperaran lo que les correspondía.

Otros internautas aprovecharon para compartir experiencias similares con amigos glotones y tacaños.