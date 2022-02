Le ofrece trabajo a su amiga para ayudarla, pero ella solo quiere dinero prestado para salir de las deudas.

Una usuaria de TikTok hizo viral la historia de su amiga, quien rechazó su ayuda porque no le gusta trabajar y busca una salida más fácil.

Resulta que la joven solo quería dinero prestado -o regalado- de parte de su amiga, no una oportunidad de trabajo o un buen consejo.

Su amiga le pidió dinero prestado y prometió pagarle “cuando junte”

Peirov Emily, una usuaria de TikTok, hizo viral la conversación con una amiga que le pidió dinero.

La amiga, que permanece anónima, le pidió 800 pesos prestados para poder comprar leche y pañales para su hija.

Esto, porque se había peleado con su pareja y no tenían dinero.

“Hola amiga quería ver si me podías volver a prestar 800 pesos. Es que la niña no tiene pañales ni leche y me peleé con Ángel.” Amiga

Conversación con la amiga que pidió dinero (@peirovemily / TikTok)

La joven no se negó a prestar el dinero; sin embargo, le recordó a su amiga que ya l e había hecho otros préstamos y nunca le pagó .

La amiga prometió pagarle todo el dinero “cuando junte”.

Pensando que sería una buena idea, Peirov Emily le ofreció trabajo a su amiga para ayudarla con su situación.

Por desgracia, la amiga se ofendió con la propuesta y la conversación se convirtió en una fuerte discusión.

“No, yo no puedo trabajar ahorita por la niña. Aparte, trabajar eso no me gusta a mí.” Amiga

Conversación con la amiga que pidió dinero (@peirovemily / TikTok)

La amiga se ofendió porque le ofrecieron trabajo en vez de prestarle dinero

Una joven compartió en TikTok la pelea que tuvo con su amiga, quien se enojó con ella por ofrecerle trabajo en vez de prestarle dinero.

La amiga se molestó tanto, que incluso le pidió a Peirov Emily que dejara de meterse en su vida.

Además de otros insultos y palabras ofensivas .

“Pues no me estés dando opciones, yo solo te hablé para ver si me ibas a prestar el dinero, no para que te estés metiendo en mi vida.” Amiga

Conversación con la amiga que pidió dinero (@peirovemily / TikTok)

Por si esto fuera poco, la amiga reclamó que mejor le regala el dinero porque a ella le iba mejor.

“Te estás haciendo una muerta de hambre”, remató la supuesta amiga.

Finalmente, pese a las súplicas de la amiga para pedirle dinero, Peirov Emily fue clara al decir que no le prestaría “ni un peso” nunca más.

“No quiero saber nada de ti, te voy a bloquear”, se lee en el último mensaje de la conversación. Amiga

@peirovemily Póngase a jalar mija que el dinero no cae del cielo. ♬ sonido original - ICE Music🍀

Emtre comentarios, usuarios en redes se burlaron del atrevimiento de la amiga al pedirle dinero y no aceptar el trabajo .

“Parece chiste”; “Jajaja no puedo creer que lo rechazó”, escribieron.

Otros más, por su parte, lamentaron que esta conversación de las amigas solo sea un ejemplo de los muchos casos que hay de “conformismo”.

“Así se ve el conformismo”; “No le prestes, le haces más daño”; “Qué miserable esas ganas de no querer algo mejor”, se lee en los mensajes.