La increíble transformación de un hombre que quiere ser dragón ha dejado boquiabiertos a usuarios de redes sociales.

Los internautas no pueden creer que ‘Tiamat Legion Medusa’, como se hace llamar en Instagram, haya gastado unos 70 mil dólares ( un millón 645 mil 301 pesos ) en ser un hombre dragón.

Lo cierto es que el hombre de 60 años se ha realizado cirugías que van desde la extirpación de las orejas, la división de la lengua, la castración , hasta incontables tatuajes para ser un dragón.

Y, para completar su transformación en hombre dragón, sólo le falta quitarse el pene, cosa que está por hacer.

El hombre dragón, conocido en redes sociales como ‘Tiamat Legion Medusa’ y cuyo verdadero nombre es Richard Hernandez , está por quitarse el pene para concluir su transformación.

Su increíble transformación comenzó con un sueño, pero no uno de esos con los que buscamos conseguir metas, sino uno real; se soñó como hombre dragón. O algo así...

“En el sueño me encontré rodeado de serpientes que me estaban mordiendo y tenía mucho miedo, pero no me lastimaban ni sus mordiscos. Fue un presagio”

Hombre dragón.