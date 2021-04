Estos chicos nunca imaginaron que la persona a la que le pasaban la bebida era un policía.

Noche de fiesta, amigos y alcohol ¿Qué puede salir mal?

A todos nos gusta pasar un rato agradable con los amigos. No hay como cantar y bailar con esas personas tan cercanas a uno, y si ya han tomado algunas copas de alcohol, la diversión se pone mejor.

Sin embargo, es importante siempre recordar que cuando ya bebiste no debes manejar . A continuación, te mostramos como a unos jóvenes que se emborracharon en España y se les olvidó esta regla.

Jóvenes enfiestados le invitan alcohol a una patrulla

En el vídeo se puede apreciar como unos jóvenes de Madrid iban borrachos mientras conducían un auto . Los chicos se muestran felices cantando y tomando, parece ser que están pasando tan buen rato que desean compartirlo con los demás autos invitándole a los otros conductores de su bebida.

Madrid 📹 De fiesta en el coche



Dan una copa al coche de al lado...que resulta ser la Policía Secreta #FelizJueves pic.twitter.com/sRVOeOIFtv — SocialDrive (@SocialDrive_es) — SocialDrive (@SocialDrive_es) April 1, 2021

Sin embargo lo que estos chicos nunca imaginaron es que la persona a la que le pasaban la bebida era un policía, quien al percatarse de que se trataba de una bebida alcohólica, encendió las sirenas de su patrulla , arruinándoles la diversión.

¿Cómo mantener la seguridad mientras manejas?

Sabemos que el policía no tuvo ninguna mala intención en detener a los muchachos, al contrario; su trabajo es mantener la seguridad de todos los ciudadanos, incluidos esos jóvenes que estaban borrachos. No lo sabemos, quizás los salvó de un terrible accidente que hubieran podido sufrir en caso de que no los detuviera.

Por eso queremos aprovechar la situación para recordarte algunos tips que debes seguir cuando manejas para mantener tu seguridad y la de los demás.