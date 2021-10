Joven casi muere por utilizar ‘shorts de tiro alto’

En Carolina del Norte, Estados Unidos, Samantha, una joven de años de dada, estuvo al borde de la muerte por utilizar ‘shorts de tiro alto’.

Y es que narró la joven de 25 años de edad en un video de TikTok, los shorts de tiro alto le provocaron una grave infección.

Shorts de tiro alto le provocaron una grave infección

Aunque actualmente el video original en TikTok ya fue puesto como privado, la historia de los shorts de tiro alto rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Y es que muchas personas se mostraron curiosas por saber cómo una prenda de moda como los shorts de tiro alto la habían llevado a estar al borde la muerte a una joven.

De acuerdo con ‘Buzzfeed’, medio que busco y entrevistó a Sam, todo sucedió en el 2018 mientras estaba en una cita que duró un día completo.

Ese día dijo la joven utilizó unos shorts de tiro alto, junto con su ropa interior le causaron roces los cuales decidió ignorar.

Sin embargo, estas heridas al día siguiente no pudieron ser pasadas por alto ya que además de dolor le provocaron malestares además de un “bulto”.

Este bulto dijo el doctor, al cual visitó al día siguiente, fue provocado por una infección; sin embargo, no fue tratada a tiempo y sufrió shock séptico.

De inmediato la joven fue llevada a la sala de emergencias, donde los doctores que la atendieron decidieron internarla durante 4 días.

Paciente (Pixabay)

Entre los tratamientos que podía recibir la joven estaba una intervención quirúrgica para cortar la parte infectada de su “trasero”.

Afortunadamente Samantha evito la cirugía, pero tuvo que guardar reposo durante un mes después de utilizar los shorts de tiro alto; y aunque la infección regresó, en esa ocasión pudo tratarse con antibióticos.

¿Por qué hizo privado su historia de los shorts de tiro alto?

De acuerdo con la entrevista, Sam dijo haber compartido su historia de los shorts de tiro alto porque pensó que sería divertido para sus seguidores de TikTok.

Pero no esperaba hacerse viral y aunque dijo no sentirse avergonzada por la infección que contrajo con la prenda, mencionó no haber querido toda esa atención.