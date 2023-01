Jeffree Star, empresario y maquillista estadounidense, aseguró que logró escaparse de los Illuminati en 2021 y que todavía no lo atrapan.

Fue a través de su cuenta de Twitter que Jeffree Star lanzó estas polémicas aseveraciones sobre que era perseguido por los Illuminati.

Sociedad secreta, que en el mundo contemporáneo que se sustenta en las teorías conspirativas, la cual, supuestamente, tendría a varios infiltrados en la política y el mundo del entretenimiento.

Al hacer un recuento de lo que ha vivido en año, el también cantautor y youtuber Jeffree Star, mencionó lo siguiente:

“Que año más loco… Me escapé de los Illuminati en 2021 y todavía no me han matado. Todos los días me despierto agradecido”

Jeffree Star