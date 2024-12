A través de sus redes sociales el ufólogo experto mexicano Jaime Maussan ha advertido de un de avistamiento masivo de OVNIs,

Avistamiento masivo que habría ocurrido en Estados Unidos y que ya se encuentra en investigación tras la alerta.

Por lo que incluso el FBI ya ha emitido una nota sobre este avistamiento masivo de OVNIs en Estados Unidos.

En una reciente publicación en X, el mexicano Jaime Maussan, de 71 años de edad, ha alertado sobre un reciente avistamiento masivo de OVNIs en Estados Unidos.

A través de un video de la ABC News, y por lo que Jaime Maussan apunta a que son UAPs, sin embargo, la noticia dice otra cosa.

Pues según la ABC News este avistamiento se trata de misteriosos drones que se han hecho presentes en el cielo nocturno en Nueva Jersey.

Drones que han causado desconcierto entre los residentes de la zona en Estados Unidos que aparecen casi todas las noches en el cielo.

Esto según declaraciones de varios residentes en Nueva Jersey que han asegurado que los drones los han mantenido despiertos.

Tanto que han dicho “ cuando me levantaba y miraba por mi ventana a las 2 a.m., 4 a.m., todavía estaban rondando” , incluso ante el amanecer “me levanté a las 5:30 a.m. y aún estaban”.

Ante ello, el sheriff del condado de Morris, James Gannon aseguro que por ahora no hay ningún peligro para el público, sin embargo, estos hechos se están investigando.

Los Estados Unidos en alerta total por la visita masiva de objetos voladores no identificados; muy probrablemente UAPs.



Vía ABC News pic.twitter.com/2iZoch27D1 — Jaime Maussan (@jaimemaussan1) December 7, 2024

FBI busca información sobre los avistamientos de drones

Ante la alarma del avistamiento de drones, el FBI ha emitido una nota en el que la Policía Estatal y la Oficina de Seguridad Nacional y Preparación de Nueva Jersey solicitan al público que informe de cualquier información relacionada.