En redes sociales un profesor ha evidenciado el intento de soborno de una alumna que supuestamente es influencer.

A través de Twitter un profesor de medicina identificado como Joshuan J. Barboza puso en evidencia la solicitud de una de sus alumnas con tal de no reprobar la materia.

Alumna influencer ofrece hacer popular las investigaciones de su profesor a cambio de no reprobar la materia

Sin pensar que su profesor la evidenciaría en redes sociales, una supuesta alumna que es influencer ofreció hacer populares las investigaciones del académico a cambio de no reprobar la materia.

Pues es que al parecer la alumna influencer no pasaría la materia debido a que no presenta tareas y no asiste regularmente a clases.

“Tengo una alumna ‘influencer’ en mi clase. No presenta tareas, y casi no entra a mi clase. Pero me pide que no la desapruebe y que puede hacer que mis investigaciones se hagan conocidas en sus redes…no es broma” Profesor Joshuan J. Barboza

Tengo una alumna “influencer” en mi clase. No presenta tareas, y casi no entra a mi clase.

Pero me pide que no la desapruebe y que puede hacer que mis investigaciones se hagan conocidas en sus redes…no es broma — Joshuan J. Barboza. MSc. (@joshuanbarbozam) May 27, 2022

Ante esto el profesor, refrendó que su labor académica corresponde al igual que el trabajo que presentan los alumnos.

En este sentido, la alumna influencer “no cumple con la entrega de trabajos, tiene el porcentaje suficiente de inasistencia para desaprobar”.

“Mis razones son estrictamente académicas: no cumple con la entrega de trabajos, tiene el porcentaje suficiente de inasistencia para desaprobar” Profesor Joshuan J. Barboza

Asimismo, el profesor dijo que al presentar todos esto puntos que hacen que la supuesta alumna influencer reprueba, no sólo coloca la calificación como sería su trabajo, sino para evitar problemas les avisa con anticipación el porqué.

“La alumna desaprueba y se adjuntan evidencias. Notificó con anticipación por email para evitar denuncias o reclamos.” Profesor Joshuan J. Barboza

Por lo que el profesor dijo no temer de las denuncias por parte de esta supuesta alumna influencer, ya que comentó que anteriormente ha sido denunciado, pero en donde los alumnos han dado argumentos inverosímiles.

Debido a que: “Ya me han denunciado dos alumnos por haberlas desaprobado. Su razón: ‘el profesor nos tiene odio y por eso nos desaprobó’”.

Incluso el profesor comentó que en aquella ocasión las alumnas presentaron un trabajo copia y fuera de tiempo: “su tesis tenía 70% en turnitin, y presentó el trabajo 21 días después del tiempo límite.”

Pese a la denuncia del profesor que aparentemente es de Perú, no especifica dónde es que sucedió este soborno y tampoco reveló el nombre de la alumna influencer.

Finalmente, el profesor apuntó que su labor como académico es objetivo, por lo que si sus alumnos son malos e irresponsables, simplemente no hay manera de aprobar su materia.

“Mi trabajo y dedicación académica y de investigación siempre es objetiva. Las cosas como son. Si eres mal alumno, desapruebas”. Profesor Joshuan J. Barboza