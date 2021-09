INE crea cuenta de TikTok y triunfa entre los jóvenes

TikTok es una de las redes sociales más populares hoy en día y es por eso que muchas instituciones, incluida el INE, se han sumado a ella con una cuenta triunfando entre los jóvenes.

Aunque lleva cierto tiempo en TikTok, el INE ha triunfado en el terreno de los videos cortos, especialmente al ser dirigidos para los más jóvenes.

De hecho, se han aprovechado de la viralidad que provocó el tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ para realizar una de sus campañas.

Cuenta de TikTok del INE (@inemexico / TikTok)

¿De qué trata la campaña del INE y ‘Spider-Man: No Way Home’?

El video recién subido a TikTok por parte del INE retoma un pedazo del tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ en donde Peter Parker visita a Doctor Strange.

Pero, en vez de los diálogos que originalmente pusieron, el Instituto Nacional Electoral los cambió:

“‘-¿Es necesaria una reforma electoral?’ -’Hay, Peter, las elecciones en México ya funcionan’ -’¿Tons’, no?’ -’No arreglas algo que ya funciona’” Diálogo del INE

Este anuncio ha provocado furor entre los jóvenes usuarios de TikTok e incluso han dejado varios comentarios positivos al respecto.

Muchos han alabado el doblaje que le pusieron al video de ‘Spider-Man: No Way Home’ e incluso han asegurado que quienes manejan la cuenta son demasiado creativos.

El INE y el SAT se vuelven tendencia en redes sociales

Incluso han comparado la cuenta del INE en TikTok con la del SAT, quien también se unió recientemente a la plataforma.

Estos videos han cobrado tal relevancia en redes sociales que, incluso los grandes medios han volteado a ver la creatividad del INE.

Y es que no solo se han limitado con tomar la popularidad del trailer de ‘Spider-Man: No Way Home’ , sino que han aprovechado otros videos virales.

Entre los más populares hay recreaciones de videos de ‘Dragon Ball Super’, ‘Evangelion’, ‘Naruto’, ‘What If…?’ y hasta personajes de ‘Los Simpson’.