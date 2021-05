Debido a que la India ha sido uno de los países que más se ha visto afectado por el coronavirus, los habitantes infectados buscan formas de contagiar a sus familias y seres queridos.

Sin embargo, algunas personas encuentran soluciones inusuales para detener la cadena de contagios. Tal es el caso de Shiva, un joven estudiante, que vivió durante 11 días en un árbol para evitar contagiar a su familia de Covid-19.

Después de irse a estudiar a la ciudad de Hyderabad, capital del estado Telangana, a causa de la pandemia, el joven Shiva tuvo que regresar a Kothanandikonda, aldea de donde es originario.

Pero al regresar a su pueblo natal, Shiva se dio cuenta que se había infectado de Covid-19 tras salir positivo en su prueba que se realizó el 4 de mayo. Por lo que decidió aislarse y vivir en un árbol ubicado afuera de su casa.

Debido a que su familia está conformada por cuatro integrantes, el joven comentó al medio ‘The Print’ que no podía permitir que alguien se viera afectado por su culpa. Para poder habitar en el árbol, Shiva construyó una cama con palos de bambú.

Durante 11 días, la familia de Shiva le proporcionaban comida y otros objetos por medio de un sistema de poleas fabricada por el propio joven, para evitar el mayo contacto posible. Para poder ir al baño, simplemente el joven se iba al campo.

Por su parte, la mamá de Shiva, Anasuya, explicó que viajaron 5 kilómetros para llegar al centro de salud más cercano, pero al llegar, les dijeron que no había camas, fue entonces que el joven decidió aislarse en el árbol.

Para ayudar a las zonas rurales de Telangana, el gobierno de la India decidió convertir un albergue de tribus en un centro de aislamientos el pasado 13 de mayo; sin embargo, Shiva señaló que cuando él se contagió de Covid-19, no había ningún centro de aislamiento.

“Aquí no había ningún centro de aislamiento. Hace dos días convirtieron el albergue en un centro. Hasta entonces no teníamos nada y no sé si hay centros de este tipo en otros pueblos, no lo creo. ¿Qué más puedo hacer?”

Shiva