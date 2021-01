A través de un video en Twitter, la periodista Cristina Salmerón muestra cómo despega una estampa de Hugo López-Gatell de la puerta de su casa



Luego del escándalo que protagonizó el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell tras filtrarse fotografías del funcionario en una playa de Oaxaca sin respetar las medidas de seguridad ante la pandemia de Covid-19, las mismas que siempre ha pedido en sus conferencias diarias, miles de usuarios en Twitter han pedido su renuncia.

Esto también ha hecho que miles de sus fans y seguidores de López-Gatell se decepcionen de él, provocando tanto memes como videos, tal y como el que subió la periodista Cristina Salmerón a su cuenta de Twitter.

En el video se muestra una estampita con la fotografía del subsecretario Hugo López-Gatell en un diseño religioso que abunda en los hogares católicos junto con una frase que dice:

“En este hogar creemos en López-Gatell. Si usted desea salir y no es necesario, no lo haga. No sea necio y regrese a su casa. ¡Quédate en casa! ¡Quédate en casa! ¡Quédate en casa!” Estampa de López-Gatell

Esta frase caracterizó al Subsecretario de Salud Hugo López-Gatell durante todas las conferencias desde el inicio de la pandemia, en donde siempre remarcó que la mejor opción era quedarse en casa , además de la sana distancia y el lavado correcto y frecuente de manos.

Luego, en el video subido a Twitter y el cual cuenta ya con 2.8 mil me gusta y 444 Retweets, una mano despega por completo la estampa de López-Gatell que adornaba su puerta seguido de una leyenda que dice:

“Quedé como estúpida, pero esto se acabó” Cristina Salmerón

La polémica de Hugo López-Gatell

El pasado 3 de enero se difundieron fotografías del Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell vacacionando en las playas de Oaxaca para las festividades de Año Nuevo y sin cubrebocas; esto ha hecho que contradiga lo que ha venido predicando desde el inicio de la pandemia en México pues siempre ha destacado que de no ser necesario, no hay que salir de casa así como evitar reuniones familiares en las diferentes festividades a lo largo del pasado 2020 y principios del 2021.

Este hecho hizo que los usuarios en redes sociales comenzaran una campaña de desprestigio en contra de Hugo López-Gatell, exigiendo su renuncia por romper los protocolos de higiene y seguridad ante el Covid-19 pues no sólo ha ignorado las recomendaciones que él mismo ha hecho, sino que al ser figura pública y máxima autoridad en Salud ha puesto un mal ejemplo ante la sociedad.