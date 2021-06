El hombre con los riñones más grandes del mundo será operado en Reino Unido para evitar una muerte segura. Se trata de Warren Higgs , de 54 años.

Higgs sufre de una enfermedad renal poliquística , lo que ha ocasionado que sus riñones crezcan hasta convertirse en los más grandes del mundo e impedirle respirar.

Por este motivo, el próximo julio será sometido a una cirugía en donde le extirparán ambos riñones, antes de que sufra otro ataque cerebral.

“Los riñones me aplastan los pulmones, mi estómago y ahora mi corazón”

Y es que hace 15 años, el hombre sufrió un daño cerebral que lo dejó parcialmente paralizado . Desde entonces ha tenido por lo menos otros seis episodios similares.

En consecuencia, el hombre ahora tiene daño cerebral en ambos hemisferios y unos riñones que, según los médicos, pesan entre 30 y 40 kilos cada uno .

Asimismo, los riñones miden 49 x 27 centímetros el derecho y 42 x 28 centímetros el izquierdo.

El próximo 12 de julio se llevará a cabo la primera cirugía de los riñones más grandes del mundo en Reino Unido. Estos pesan tres veces más que los órganos más grandes conocidos hasta ahora.

Esto quiere decir que los riñones pesan entre 30 y 40 kilos cada uno y el hombre requerirá otras 3 o 4 intervenciones más después de la operación.

“Estoy preocupado por la cirugía, pero no tengo otra opción. Me han dicho que sin ella me quedarían unos 6-12 meses de vida”

Warren Higgs, de Reino Unido.