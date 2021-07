Un hombre celebró su divorcio con banda y al ritmo de “Cabrón y vago” en Acuña, ciudad de Coahuila. El hecho se registró el pasado 29 de junio.

Un video que ya es viral en Facebook muestra el momento en el que hombre celebra su divorcio en compañía de un amigo y mientras la banda entona “Cabrón y vago”.

La canción de El Fantasma & Los Dos Carnales se convirtió en un himno de libertad para el hombre que decidió celebrar su divorcio al ritmo de banda.

“ Hombre triunfando ”, se lee en la publicación de Facebook que ya cuenta con casi 3 mil comentarios que aplauden el que el hombre celebrara su divorcio.

“¡El divorcio!” Gritó el hombre que celebró su divorcio.

Celebra su divorcio con banda (Tomada de video)

Y es que, apenas firmó el acta de divorcio, este salió a celebrar con banda para entonar a todo volumen la letra de “Cabrón y vago” con la que al parecer se identifica.

Pero además de celebrar su divorcio con banda, el hombre levantó orgulloso el acta a la vez que entonaba “muchas han tratado domar a este potro, mas no me he dejado”.

Al respecto, los internautas comentaron: “ Cada quién celebra a su manera . Algunos gritamos, saltamos y damos gracias por ese papel tan anhelado llamado divorcio”...

...”Todos los divorciados proyectándose como les fue en la feria” y “Una felicitación a este hombre ejemplar que acaba de ser libre y ha vuelto a nacer”.

Mujer celebra su divorcio con una fiesta

En Tabasco, una mujer llamada Griselda Córdova celebró con una fiesta y pastel su divorcio. En su cuenta de Facebook compartió varias fotos de la celebración.

En las fotos publicadas por la mujer se puede ver el acta de divorcio de Grisy Córdova en donde se informa que finalmente está separada de Carlos Domínguez.

“ Hoy puedo gritar a los cuatro vientos que soy libre como el viento y no podía faltar el festejo de mi divorcio”, escribió la mujer en su perfil.