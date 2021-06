Hombre asegura invocar OVNIS con la mente

Robert Bingham es un hombre que asegura tener el poder de invocar a los OVNIS e interactuar con ellos con solo su mente.

Pero, según Bingham, el invocar OVNIS no es su único talento pues también puede invocar a Pie Grande y hablar con fantasmas.

El hombre de Santa Clarita, California, Estados Unidos, asegura que su experiencia con los OVNIS comenzó hace 20 años y, desde entonces mantiene una conexión telepática con ellos.

“Lo que hago como técnicas de invocación es mirar al cielo azul, un cielo azul vacío y solo me enfoco en un pequeño punto de ese cielo azul. Me enfoco y telepáticamente les digo que venga, como estoy haciendo ahora.”

De acuerdo a algunos críticos, esta fiebre de los OVNIS comenzó desde que Estados Unidos confirmó el avistamiento de objetos voladores sin poder identificar que eran.

Aunque Robert Bingham, el hombre que asegura poder invocar OVNIS con la mente, cree que esta información sobre los OVNIS proporcionada por el gobierno, se preparó para eventos futuros.

“Si lo sé, hablaré. No me esconderé y diré ‘oh, pensarán que estoy loco’. Digo, el gobierno me cree. Créanme, me creen. Por eso están asumiendo estas cosas ahora”

Robert Bingham