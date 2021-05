Gemelas separadas al nacer se reencuentran a los 35 años

Después de 35 años, una casualidad volvió a reunir a Uliyana y Ksenia, dos hermanas gemelas que fueron separadas al nacer sin que ellas o sus padres lo sospecharan.

El reencuentro sucedió luego que una amiga de Uliyana se encontró con su gemela en la calle y la intentó saludar sin obtener respuesta.

Ahora las hermanas y sus padres se encuentran muy felices, no así la mujer que ocupó el lugar de la gemela, quien siente que le han despojado de su familia.

Las gemelas nacieron el 5 de diciembre de 1982, en la ahora disuelta Unión Soviética. Ksenia se encontraba muy débil, por lo que fue trasladada a otro hospital.

Tuvo que pasar un mes para que la familia volviera a ver a la bebé enferma, quien tenía prohibidas las visitas por una epidemia de gripe.

“Fui al hospital y me entregaron al bebé a través de una ventana. Estaba envuelta en una manta. La enfermera mostró su cara y me preguntó: ‘¿Este es tu bebé?’... Bueno, si me la dieron, significa que era mía. No tuve ni un solo pensamiento de que había recogido al bebé de otra persona”

Vladimir Shilov, padre de las gemelas