La foto de un monolito metálico que apareció en Estados Unidos ha empezado a circular en redes sociales, reviviendo todas las teorías que se dijeron en 2020.

Fue durante el primer año de la pandemia por Covid-19 que en diversas partes del mundo se reportaron las misteriosas apariciones de extraños monolitos.

La principal característica de estos objetos es que parecían estar hechos de espejo. Además de que eran descubiertos de un momento a otro en lugares donde antes no estaban.

Entre los lugares en los que se reportaron monolitos metálicos durante el 2020 se encuentran:

Países Bajos

Polonia

Rumania

Canadá

Reino Unido

Por lo que ahora, el nuevo monolito metálico descubierto en Estados Unidos ha sacado a flote todo lo que se dijo de estos objetos durante el 2020.

Monolito en el Congo (KENNY KATOMBE / REUTERS)

Foto del monolito metálico aparece en el desierto de Nevada, Estados Unidos

La policía de Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos, reportó la aparición de un extraño monolito metálico a la mitad del desierto.

La foto que ya circula en redes sociales fue compartida desde la cuenta de Twitter del departamento de policía de Las Vegas.

De acuerdo con la publicación, el monolito metálico fue hallado en la zona de Gass Peak, al norte del valle, cerca de un área de senderismo.

¿Qué son los monolitos metálicos? Estas fueron algunas de las teorías que se esparcieron en el 2020

Fue hace cuatro años, durante el 2020, que empezaron a circulas fotografías de los monolitos metálicos que sorprendieron a millones alrededor del mundo.

En redes los usuarios no dejaban de especular en torno a lo que podrían ser estos objetos. Desde artefactos alienígenas hasta publicidad para una película.

Sin embargo todas estas teorías quedaron lejos de la realidad cuando los responsables se dieron a conocer.

De acuerdo con una artículo publicado por The New York Times, los autores se encontraban en Instagram como “The Most Famous Artist”.

Perfil en el cual no solo mostraban el proceso de montaje de estos monolitos metálicos, sino también su colocación en los lugares mencionados.

Incluyendo el más reciente monolito metálico encontrado en Nevada, Estados Unidos.