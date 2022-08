Existe la ¿fobia a Michael Jackson? Una reacción de una amiga en TikTok lo comprobaría y llamaría la atención de millones de usuarios.

“Mi hermana tiene fobia a Michael Jackson”, se lee en el video donde se observa a una mujer llorando, mientras de fondo un imitador baila al ritmo de Thriller. Millones de usuarios han quedado impactados por el hecho.

La usuaria @mace_m fue la encargada de grabar la reacción de su amiga, quien al parecer sufre una fobia a Michael Jackson.

El video de TikTok ha generado dudas acerca de este temor. Algunas personas en los comentarios afirman que también le temen al Rey del pop y también hay quienes afirman que es una exageración.

La reacción de su amiga ha recibido más de 13.1 millones de vistas en TikTok.

¿Qué dicen sobre la fobia a Michael Jackson?

En los comentarios del video de TikTok los usuarios abrieron discusión acerca del temor a Michael Jackson y algunos afirman que tienen el mismo temor que la mujer.

El público dice que el trauma de ellos empezó a partir de cuando en su infancia vieron el video de Thriller de Michael Jackson. Desde ahí su fobia por el artista se empezaría a manifestar afirman los usuarios.

“Yo a los 5 años y sigo pensando que aparecerá bajo mi cama para asustarme”, “No te juzgo a mi también me daba miedo Michael Jackson”, “Pensé que era la única, no es muy raro”, “A mi me da muchísimo miedo”, se lee en cometarios.

Michael Jackson (Michael Jackson Facebook)

Sin embargo, también hay usuarios que afirman que exista una fobia a Michael Jackson y dicen que es una exageración. Incluso han defendido a la estrella a capa y espada.

“De lo que se pierde teniéndole miedo al mismísimo Michael, yo hasta tengo un cuadro enorme de él”, “¿Quién le tiene miedo a Michael Jackson?”, “Eso si es tenerle miedo al éxito. Te amoooo Michael Jackson”, se lee en comentarios.

¿Qué es una fobia?

De acuerdo con Medline Plus una fobia es un tipo de trastorno de ansiedad. “Es un temor fuerte e irracional de algo que representa poco o ningún peligro real.”

Existen muchos tipos de fobias y estas usualmente pueden provocar:

Pánico y miedo

Taquicardia, el corazón late muy rápido

Falta de aire

Temblores

Un fuerte deseo de huir