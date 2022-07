Leonel Martínez, diseñador mexicano, está pasando un no muy feliz cumpleaños debido a que recibió un pastel con un mensaje bastante literal: “Felicidades en japonés”

Enserio. Su hermana encargó el pastel para su cumpleaños, pero los responsables de la pastelería no entendieron muy bien a lo que se refería, y es que el “Felicidades” tenía que estar en japonés; es decir “ おめでとう! ”

El joven, que anteriormente ya se había hecho viral por cuestionar el diseño del refresco ‘Mexicana’ hecho en México, compartió una foto de su pastel en Twitter.

“Hoy es mi cumpleaños y mi hermana mandó a poner “felicidades” en japonés en la plaquita de chocolate del pastel como dedicatoria. Vean lo que pusieron” Leonel Martínez.

Y, aunque posteriormente aclaró que no era queja, la foto causó mofa por lo que los internautas llamaron “falta de agilidad mental” de parte de los pasteleros, pues no se imaginan qué parte de la instrucción no fue clara .

Pero la realidad es que no está claro si la persona que encargó el pastel dejó un ejemplo sobre cómo se escribe “felicidades” en japonés.

“Lo amo, feliz cumpleaños en japonés” y “LOL es lo más gracioso y triste que he visto hoy”, fueron algunos de los comentarios.

Hoy es mi cumpleaños y mi hermana mandó a poner "felicidades" en japonés (おめでとう!) en la plaquita de chocolate del pastel como dedicatoria. Vean lo que pusieron: pic.twitter.com/WNk1qGWK9e — Leonel Martínez (@LeonelMtzPR) July 16, 2022

Pide pastel con mensaje de bienvenida; el resultado fue de lo peor

Tal es el caso del joven que encargó con el siguiente mensaje: “ Bienvenida, Aline ” pero le entregaron un “ Bienvenida al INE ” y ay, por fa no te rías.

Ok, sí, se vale. Y tan así, que aquí te compartimos los mejores comentarios que ocasionó el pastel de “Bienvenida al INE”:

“Es que cumplió 18″, “Pobre Aline”, “Bienvenida, pero a la vida adulta”, “Eso les pasa por andar poniendo nombres raros queriendo ser únicos” y “Jajaja, el que piensa que Aline es un nombre raro”