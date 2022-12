Una familia Grinch quiere comprar una famosa canción navideña porque están hartos de escucharla. Y no, no es All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey.

Tal parece que no todos comparten el gusto por la música navideña y buscan las alternativas para sepultarla en el olvido.

De acuerdo con el medio británico The Sun existe una pareja de esposos que quieren adquirir los derechos de una canción para tirarla en un vertedero nuclear y así no se escuche más.

Es tal el odio que siente esta familia por dicho hit decembrino que están haciendo todo lo posible para ser los dueños.

Navidad (Tyler Delgado / Unsplash )

Pareja quiere comprar famosa canción navideña para destruirla; están hartos de escucharla

La pareja conformada por los suecos Tomas Mazetti de 50 años, y su esposa Hannah de 33 años estarían buscando acabar con la famosa canción navideña Last Christmas del dúo británico Wham!

Tanto repudio sienten por esta canción que es todo un clásico que desesperadamente están haciendo una colecta para comprar los derechos de ese track.

En total, Tomas y Hannah tienen que juntar 13 millones de libras esterlinas, lo que a nuestra moneda serían 304 millones, 663 mil, 450 pesos mexicanos.

Mujer escuchando música (Pexels)

Lo más significativo es que esta pareja ha recibido el apoyo de 327 personas que también están de acuerdo con su propuesta de destruir Last Christmas de Wham!

Dichas personas les han donado 51 553 libras esterlinas (1,208,100 pesos mexicanos) para que el éxito navideño descanse en un vertedero de desechos nucleares finlandés.

Los derechos de Last Christmas de Wham! pertenecen hoy a Warner Chappell Music UK, sin embargo, Tomas y Hannah tienen la esperanza de comprarla para no escucharla más.

Música (Pexels)

Pareja quiere comprar canción navideña Last Christmas de Wham!; la detestan desde su adolescencia

Cabe señalar que Hannah ha detestado Last Christmas de Wham! desde que tenía 13 años cuando trabajaba en un café en Oxford donde la ponían en todo momento.

De acuerdo con esta mujer, su jefe no tenía piedad y ponía la canción del dúo británico conformado por George Michael y Andrew Ridgeley, que duró de 1981 a 1986.

Fue justo en 1986 que Wham! lanzó Last Christmas, una canción que habla de un desamor en la época navideña. Actualmente, en YouTube, dicho hit cuenta con 768 millones de reproducciones y es el N.º 9 en el top mundial de vídeos musicales.