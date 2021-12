Encuentra nido de ratas dentro de su lavaplatos: “por eso no servía”, dice la dueña al ver la tragedia.

Una usuaria de TikTok compartió, en video , el momento en el que descubre la causa de la avería en su aparato de lavado de trastes.

Resulta que, al interior del lavaplatos, vivían cómodamente un puño de ratas.

Ten cuidado, las imágenes de las ratas pueden parecerte por demás escalofriantes.

Ratas adentro de lavaplatos (@trinitykirkland / TikTok)

Un nido de ratas vivía adentro del lavaplatos

Trinity Kirkland, una usuaria de TikTok, compartió en la red social el terrible descubrimiento que hizo su novio en el lavaplatos.

El aparato de cocina llevaba días descompuesto; no obstante, la mamá de Trinity quería ahorrarse unos cuantos centavos del reparador .

Para sorpresa de todos, reparar el lavaplatos no necesitaría solo un servicio técnico. Además, debían llamar al control de plagas de ratas.

Ratas adentro de lavaplatos (@trinitykirkland / TikTok)

La joven grabó en video lo que había dentro del lavaplatos que impedía su funcionamiento: un puño de ratas.

“Mi novio descubrió por qué el lavavajillas de mi madre no sirve”, escribió Trinity.

El video donde aparecen las ratas dentro del lavaplatos, acumula más de 3.6 millones de reproducciones en TikTok.

La grabación muestra el momento en el que la joven retira la parte trasera del lavaplatos, para descubrir el aparato repleto de ratas.

Entre comentarios, algunos internautas bromearon sobre el hallazgo de ratas adentro del lavaplatos.

“Solo quieren ayudar a lavar los platos”; “Tranquila, son las reparadoras”; “Tan tranquilas y las interrumpes”, escribieron.

Otros más, por el contrario, destacaron que “caerían muertos” al ver tal cantidad de ratas en cualquier parte de la casa.

“Hay una tonelada ahí, qué asco”; “Yo me caería muerto en ese momento si viera esto”; nuevo miedo desbloqueado”.

“Mi ansiedad ahora que mi lavadora no enciende”; “Por favor no me muestres esto ahora”, se lee en el video de las ratas.

Ratas adentro de lavaplatos (@trinitykirkland / TikTok)

Incluso, un usuario reveló que, tal como le pasó a Trinity Kirkland, él también encontró un nido de ratas dentro de su un aparato de casa; su lavadora.

“Esto es algo muy común, lamento decírselos”, advirtió.