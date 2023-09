Durante uno de los conciertos de Metallica se ha hecho viral un perro que asistió como todo un fan a ver a la banda de metal, pero cuál es su historia te lo contamos.

Sin duda, hemos escuchado cosas muy locas y especiales a la hora de asistir a un concierto, sin embargo, esta historia causa sensación.

Pues al parecer durante uno de los conciertos de Metallica en el estadio SoFi, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, la banda tuvo un invitado muy especial de cuatro patas.

Metallica regresa a México en 2024 (Twitter / @Metallica)

Esta es la verdadera historia del perro fan viral en concierto de Metallica

A través de redes sociales, una foto de un perro fan causó sensación, tras ser visto disfrutando del concierto de Metallica en el estadio SoFi de Los Ángeles.

Foto que rápidamente se hizo viral y que llegó hasta instancia de la propia banda Metallica.

Por lo que después de miles de suposiciones, gracias a Metallica ya sabemos la verdadera historia de su perro fan.

Pues resulta ser que en una publicación de Instagram, Metallica confirmó que se trata de una perrita llamada Storm.

Perrita fan de Metallica que no llegó para acompañar a algún fan humano de la banda, sino, que se escapó de su casa , tal cual la historia clásica de un adolescente para ir a un concierto.

“A pesar de los informes que dicen lo contrario, nuestra amiga Storm se escapó de su casa adyacente al estadio SoFi y se dirigió sola al concierto”. Metallica

Asimismo, Metallica aseguró que su perrita fan “se lo pasó genial escuchando sus canciones favoritas, incluidas ‘Barx Æterna’, “Master of Puppies” y ‘The Mailman That Never Comes’”.

Perrita fan de Metallica se encuentra a salvo y en casa

Tras haber disfrutado de una noche sin igual en el concierto de Metallica, se dio a conocer que la perrita fan Storm se encuentra a salvo y en casa.

Pues, luego de que fuera llevada a un refugio, su foto viral dio con sus dueños quienes ya la estaban buscando, pero que jamás imaginaron que se hubiera colado al concierto de Metallica.

A esto los servicios locales de protección animal informaron que Storm, solo se perdió y que ya se encontraba a salvo con su familia humana, tras una revisión en la cua l se comprobó que estaba bien cuidada y que es muy amada.

Por su parte, Metallica dijo haber estado muy feliz con la presencia de Storm y aseguran que tuvo una noche sin igual, sin embargo, pidieron a sus fans no llevar a sus animales a los conciertos y cuidar bien de ellos.