A través de TikTok se difundió el video de un maestro que les pone el disco de Un Verano Sin Ti de Bad Bunny a sus alumnos para que puedan concentrarse, mientras hacen sus ejercicios en clase.

El usuario @srx_0000 compartió el momento en que su profesor basado les reproduce uno de los álbumes más exitosos de Bad Bunny a sus estudiantes. Al parecer les pone esta música para ayudarlos a que hagan de buena manera los ejercicios.

¿El maestro más cool? Sin duda sus gustos musicales han abierto debate en diversas redes sociales y algunos fans están celosos de que no tengan este tipo de profesores en sus escuelas.

¿Qué dicen los usuarios sobre el maestro fan de Bad Bunny?

El video de TikTok del maestro demuestra que no solo a las nuevas generaciones les gusta Bad Bunny, sino también a los de antaño. Incluso sus rimas siguen transmitiendo a en los salones de clase a los alumnos.

En los comentarios del video de TikTok los usuarios están a favor de que se ponga a Bad Bunny en clases y a la mayoría les encantaría estar en ese salón.

“El mejor colegio del universo”, “Metas”, “Adópteme maestro”, “Así hasta dan ganas de ir a la escuela”, “Dios tiene a sus preferidos”, “Así sí voy (a clases)”, “Quierooooo jsjsjajaja”, “Yo también quiero vivir ese sueño”, se lee en los comentarios de TikTok.

Comentarios (Captura de pantalla)

También hay quienes han aplaudido los buenos gustos del maestros y lo apoyaron.

“El mejor teacher no existe”, “Woooow ese profe, tiene buenos gustos”, Yo de maestra sin duda alguna”, “Con un profe así voy todos los días”, “Así sí no me duermo en clases jaja”, “The best profe”, escribieron los usuarios en los comentarios de TikTok.

El video de TikTok ha llamado la atención en TikTok y ha obtenido más de 92 mil 700 me gusta y ha recopilado más de 562 mil 100 visualizaciones.

Se espera que el video de TikTok se viralicé en las próximas horas, pues resulta muy inusual que un profesor ponga este tipo de música a sus alumnos, especialmente para ayudarlos a concentrarse en actividades referentes a la escuela o inclusive en exámenes.