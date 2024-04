Duolingo en español anunció hoy 1 de abril el primer musical multilingüe del mundo, “Duolingo on Ice”, en alianza con SeatGeek.

Pero como podrás imaginar, el musical de “Duolingo on Ice” no existe, pues es una broma de Duolingo en español como parte del April Fools’ Day, el Día de los Inocentes anglosajón.

Es una pena, pues todo alrededor de este espectáculo sonaba muy bien, según la descripción que dio la misma plataforma de aprendizaje de idiomas.

Información que te daremos en seguida sobre este musical inexistente que jamás verás en tu vida.

Duolingo on ice (Duolingo)

¿Cómo es “Duolingo on Ice”? El espectáculo de Duolingo en español

Según Duolingo en español, “Duolingo on Ice” sigue a Duo el búho y a sus amigos en un viaje mágico por todo el planeta mientras enseñan una serie de lecciones divertidas.

“Duolingo on Ice” tenía una duración de cuatro horas lleno de canciones pegajosas como “Spanish or Vanish” y “French or the Trench”, siendo un espectáculo para toda la familia.

Supuestamente el show iba a ser dirigido por el ganador del Globo de Oro Jason Woliner, conocido por dirigir la secuela de Borat, Paul T. Goldman y episodios de la serie Nathan for You.

La coreografía estaba a cargo de la doblemente ganadora del Emmy Kathryn Burns, quien siempre soñó el hacer una coreografía para una botarga de búho sobre hielo.

Contaba con fechas en todo el mundo, incluida una en la Plaza de las Artes del CENART en la CDMX.

Lamentablemente, al ser algo del April Fools’ Day, todo se canceló tras su impactante anuncio.

Duolingo on ice (Duolingo)

“Duolingo on Ice” se cancela luego de haberse anunciado

Lamentablemente, SeatGeek anunció la cancelación de “Duolingo on Ice” tras el anuncio de Duolingo en español.

Según un comunicado de SeatGeek, la cancelación de “Duolingo on Ice”, debido a una demanda y acusaciones de comportamiento inadecuado contra Duo el búho.

Sin embargo, los fans que entren a https://seatgeek.com/duolingo tendrán un par de descuentos tanto en los espectáculos que maneja la empresa, como en los cursos de Duolingo.

Aunque muchos hubieran preferido ver el show sobre hielo, aunque fuera una probada como parte del April Fools’ Day.