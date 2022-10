Miércoles de dejar a los desgraciados. Faith Bistline descubrió que su obvio le era infiel con otra mujer, pero lejos de culparla, la joven hizo una amiga más y se fue de vacaciones con ella. Reina.

La enfermera de Las Vegas, Estados Unidos, descubrió la infidelidad de su exnovio poco antes de celebrar su cumpleaños número 30 junto a él y en Costa Rica.

Pero afortunadamente, una extraña le envió un mensaje por Facebook preguntándole “ ¿Este es tu novio? ”, agregando una foto.

Fue entonces que descubrió que su novio le era infiel con otra mujer; con quien llevaba ya 10 meses mientras que con ella un año y medio.

Faith le mandó una captura de mensaje al susodicho, pero este no contestó. En consecuencia, se puso en contacto con Emely Ortiz, con quien mantuvo una larga conversación para intentar comprender lo que pasaba.

Su novio les era infiel, pero ella se hicieron amigas (Facebook)

Su novio las engañaba, pero ellas se hicieron amigas y se fueron de viaje juntas

Faith Bistline y Emely Ortiz descubrieron que su novio les era infiel y como él no contestó a sus mensajes, comenzaron a hablar entre ellas para armar el rompecabezas.

“ Sólo quiero saber cuánto tiempos llevan ustedes , ¿alguna vez te habló de mí o no tenías ni una pista [de mi existencia”, preguntó Emely.

A lo cual, Faith respondió: “No tenía ni idea. Esto me está volviendo un poco loca , estoy intentando darle la oportunidad de explicarse pero no me contesta”.

La razón por la que el hombre de 33 años no contestaba es que sabía que habían descubierto su infidelidad. De hecho, no respondió nunca más.

Mientras tanto, ellas se iban contando hasta dónde dejaba él su cepillo de dientes y cómo conoció a sus familias. Finalmente, terminaron su relación con él, pero comenzaron una nueva .

Ya que Faith tenía programado el viaje a Costa Rica, decidió invitar a Emely pensando que ambas necesitaban unas vacaciones lejos del sujeto que las había hecho sufrir.

Amigas enfrentan a novio que les fue infiel

Faith Bistline planeó un encuentro con su exnovio tras descubrir que le había sido infiel con Emely Ortiz, quien al igual que ella, trabaja en el sector salud de Las Vegas.

Para cuando él se dio cuenta de que lo habían atrapado, se echó a reír torpemente y después admitió que escondía el cepillo de dientes de la otra cuando una visitaba su departamento.