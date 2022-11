Si creías que sabías usar Power Point, este video en TikTok demuestra que no sabemos nada de como usar este programa básico de Windows.

Sin duda la tecnología nos ha dado diferentes programas, para realizar videos, editar fotos y hasta crear música.

Pese a esto desde mucho antes ya existían programas que lo hacían, aunque muy básicos los creíamos en TikTok nos enseña que no era tal y como lo pensábamos.

Luego de que el usuario en TikTok identificado como @rogeliobucktronar o conocido como Mr. Bucktron nos demuestre lo equivocados que estábamos con la potencialidad de Power Point.

Pues aunque no lo creas el usuario en TikTok te enseñara como no sabemos usar Power Point con sus super presentaciones.

Power Point (Windows)

Video de TikTok demuestra como usar correctamente Power Point

Al parecer Power Point no solamente es el programa para las presentación escolares o muy básica, luego de que en video de TikTok demuestre todo lo contrario con solo saber usarlo correctamente.

Pues resulta ser que el usuario Mr. Bucktron no está demostrando que Power Point no solo es el templete de los cuadros sinópticos con los que exponían en clases , sino que va más allá de lo que te imaginas.

Debido a que en Power Point puedes crear presentaciones como si fueras todo un profesional, aunque tú no lo creas.

A lo que a través de un video en TikTok el usuario Mr. Bucktron te demuestra como hacer una presentación en Power Point con mucho estilo.

Dado que su ejemplo es con una presentación en Power Point del famosos anime One Piece.

One Piece (Toei Animation)

En donde se puede ver que si sabes utilizar correctamente Power Point puedes lograr una super presentación con transiciones, movimiento de imágenes y texto, tal y como si fuera un video.

Pues a la hora de correr la presentación quedarás boca abierta al ver con que naturalidad y buen diseño se ve un “simple” Power Point hasta ahora.

Aunque la cosa no queda ahí ya que el usuario en TikTo Mr. Bucktron no solo te demuestra que no sabemos usar Power Point, sino varias veces con distintos video y temáticas

Incluso si quedaste impresionado con estas presentaciones, en su canal de Youtube puedes aprender a hacer Power Point con muchos estilos.

Además de que también Mr. Bucktron te enseñara uno que otro truco que no te imaginas.