Hay veces que “Nada puede malir sal”, en el amor. Un universitario le dejó el número en el parabrisas a su ‘crush’; le envía mensaje el hermano de la chica. El enamorado le llegó primero al corazón de su hermano, antes que el de la chica.

En TikTok se viralizó un video donde demuestra que todos podemos fallar en el amor. El video fue subido por ‘btoha’, quien contó su desafortunada historia de amor.

El universitario relata que se animó a dejarle su número en el parabrisas del coche a su ‘crush’, pero todo salió mal y se termino poniendo en contacto con su hermano. A través de capturas de pantalla muestra que a veces las cosas no salen como uno las piensa.

El video de ‘btoha’, cuenta con 276 mil 900 reproducciones y cuenta con 37 mil 500 Me gusta.

El amor no es fácil para los introvertidos y la situación del universitario es un buen ejemplo. Sin embargo, no todo salió mal y es que ahora podría salir con el hermano, no hay pierde.

Los usuarios de TikTok se han reído de la situación del universitario, que dejó su número en el parabrisas de su ‘crush’, y le han señalado que no todo está perdido, pues como diría Toretto “Lo primero es la familia”.

En el video de ‘btoha’, se pueden encontrar comentarios como: “Siempre se empieza conquistando a la familia 😂 ya la hiciste amigo” o “Le hubieras dicho cuñado”.

Ahora al universitario solo le queda ahogar las pena en alcohol y a lado de su nuevo ‘crush’: El hermano.

Y ahora solo queda preguntar...

¿El amor por tu 'crush', es pura química?

De acuerdo con un estudio, de la Universidad Nacional Autónoma de México, llamado ‘La Química del amor’, se explica que el amor por tu ‘crush’ no comienza por la vista, sino que empieza por la nariz, recorriendo el cerebro y se encienden diversas sustancias y hormonas.

El estudio señala que las feromonas, la mezcla de moléculas animales y humanas liberadas en estado gaseoso, son las culpables de sentirnos atraídos hacía nuestro ‘crush’ o en este caso un hermano.

Feromonas funcionan como método de atracción. (Tomada de Pixabay.)

La Feniletilamina sería la encargada de empezar nuestro proceso de enamoramiento, pues está encargada de distribuir químicos como:

Dopamina,

Norepinefrina

Serotonina

Estos 3 químicos pueden alterar nuestra visión de nuestro ‘crush’, y hacen perder la concentración de nuestras actividades cotidianas.

Antes de dejarle tu número en el parabrisas de tu ‘crush’, quizás primero deberías pensarlo 2 veces y tratar de relajar tus hormonas pues por hacer cosas locas en el amor podría ser que el mensaje le llegue al hermano de tu chica.