Con danza prehispánica, un bailarín se manifestó frente a la sede de la polémica estatua de Cristóbal Colón

Luego de que la estatua de Cristobal Colón fuera retirada de Paseo de la Reforma, un danzante se manifestó frente a la sede del monumento, realizando un baile prehispánico justo delante de la pinta "¡Hasta nunca genocida!", que dejaron diversos colectivos.

El video se hizo viral a través de redes sociales, donde el debate entre quienes están a favor de que la estatua no sea restituida, y los que piensan que forma parte de la historia de universal, es acalorado. Lo cierto es que la figura de Colón se encuentra únicamente recibiendo mantenimiento.

Las imágenes muestran al joven con poca ropa, bailando una tradicional danza prehispánica con los brazos levantados al cielo, en representación de los pueblos indígenas que sufrieron la conquista de Hernán Cortés tras lo que erróneamente se ha conocido como el descubrimiento de América .

"No se dan cuenta que México no sería el país que es si no fuera por la colonización. Ellos, ese goey ahí bailando no existiría. "Que acaso no seria más positivo el realizar un ejercicio pedagógico de la conquista?", " El ejemplo perfecto de la ignorancia . No se necesita quitar monumentos, sino abrir espacios al conocimiento de la historia, a su reflexión y a su discusión", fueron algunos de los comentarios.

Un danzante celebrando el retiro de la figura de Cristóbal Colón.



— Lía Trueba (@liatrueba) October 13, 2020

El pasado 10 de octubre, personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) retiraron la estatua de Cristobal Colón sobre Paseo de la Reforma, con el con el objetivo de restaurarla de manera profunda y así preservar el patrimonio cultural y artístico. No obstante, para muchos se trató de una respuesta a las peticiones de removerla.

Posteriormente, integrantes de diversos colectivos intervinieron el monumento sede con pintas de protesta y rechazo a la figura del explorador italiano, señalado como el punto de partida de los abusos perpetrados en contra de los pueblos originarios de América por parte de países europeos.