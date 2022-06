Unas ciudadanas culparon a Petco de haber lastimado el ojo de una perrita. La denuncia fue subida a TikTok, donde los usuarios llamaron a boicotear las tiendas.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 19 de mayo en la sucursal de Petco de ‘Encuentro Fortuna’, ubicada en Lindavista, Ciudad de México. Una usuaria en TikTok compartió una denuncia a través de TikTok, exigiendo que la tienda atienda un problema en relación a su perrita, a quien le lastimaron su ojo.

La dueña, en TikTok, culpa a la tienda de haberle hecho daño al ojo de su perrita y por ello exigió justicia en redes sociales.

En uno de los videos se observa a uno de los familiares exigiendo a una de las encargadas una solución a su problema. La dueña entre llanto pidió ayuda a los clientes que se encontraban en el lugar, gritando “No me quieren dar un oftalmólogo”.

La perrita fue entregada con un ojo cortado

El caso se hizo viral en cuestión de horas y la mamá de Sisley Ramírez compartió un segundo video donde pidió que los usuarios de TikTok compartieran su video, mencionando que en Petco “No se quieren hacer responsables”.

La dueña explica su historia en un video de TikTok. Ella narra que llevó a su perrita a Petco por un corte de pelo, pero al momento de que se la entregaron notó que tenía el ojo cortado y de inmediato pidió que los empleados le ayudarán con su problema.

Ella exigió una solución de parte de la tienda, pero en el momento no dio y en su desesperación la llevó al veterinario, sin contar con el apoyo por parte de Petco. Los usuarios difundieron el video y etiquetaron a ‘@petcomexico’ para pedir una solución.

Sin embargo, la tienda no respondió y al contrario ignoraron el caso de la perrita en redes sociales e ignoraron a los comentarios en su perfil de TikTok.

¿Petco ya dio solución a la perrita?

Los usuarios en redes sociales se movilizaron, a pesar ser millones usuarios exigiendo justicia para la perrita no lograron obtener ninguna respuesta por parte de Petco.

Pese a que Petco subió un comunicado en su cuenta de TikTok donde aclaran que su equipo de peluquería “actuó de manera adecuada”; hasta el momento no han tomado cartas en el asunto.

La dueña de la perrita, a la que le lastimaron el ojo, subió un video recientemente donde aclara que Petco habría mentido en su comunicado. Ella habló con el director José Maria Fernández Alfaro, pero el dueño la habría insultado y en relación al problema del ojo él mencionó “Un golpe lo comete cualquiera”.

Ella notó poca sensibilidad de su parte y continúa exigiendo justicia hacía lo sucedido con su perrita, quien actualmente se encuentra en mejoría, pero continua con el ojo cortado.

Los usuarios en redes han llamado a boicotear la tienda y ya no comprar en Petco. Algunos han llamado a clausurarles para exigir justicia ante el caso de la perrita.

“Ya no hay que ir a @petco hay que unirnos y que clausuren esa tienda, que hagan consciencia de que así no se resuelven las cosas”, “Vamos a las puertas de @petcomexico a pedir justicia, porque esto no puede quedar así”, “De qué sirve llevar a nuestros perritos si los van a tratar de la fregada”, escriben algunos usuarios en redes sociales.