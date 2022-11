A través de TikTok circula el video de un usuario que muestra cómo su mascota, un gallo muy intrépido y bravo, no deja escapar a ningún intruso que se acerca a su casa.

El usuario identificado con el nombre de Héctor Sánchez (@diciembretomasa) fue la persona responsable de hacer reír a todo TikTok con las imágenes que compartió.

En ellas se aprecia que un repartidor de periódico intenta escapar de un gallo furioso llamado Paco que le corta el paso y sigue a todos lados con la intención de ahuyentarlo.

“Paco, deja pasar al señor, ¡entiende! Mira córrele recio, hasta arriba”, se escucha en el TikTok que es grabado por el propio dueño de la mascota mientras el repartidor intenta sortear la amenaza.

Gallo no deja pasar a intruso (@diciembretomasa / TikTok)

No obstante, a pesar de las amonestaciones, Paco persigue al repartidor por todos lados sin darle ningún tipo de tregua para que se salve.

El video de TikTok concluye con el gallo Paco molestando por toda la propiedad al señor que iba entregar el periódico.

Hasta el momento, 10.8 millones de personas en TikTok han reproducido el divertido video, además de que acumula 1.1 millones de likes y más de 6400 comentarios .

Su mascota no deja escapar a ningún intruso y desata la diversión en TikTok

Los usuarios de TikTok no han parado de reír con el video del gallo Paco que no deja pasar al repartidor de periódico.

La caja de comentarios de esa publicación se encuentra llena de reacciones creativas y divertidas por parte de los cibernautas.

“El psicólogo: El gallo pitbull no existe. El gallo pitbull: ... !!!”, “El jefe: ¿por qué estás tan sudado? el repartidor de periódicos: no me lo va a creer”, es algo de lo que puede leerse en el video de TikTok.

Reacciones al gallo que no deja pasar a los intrusos (@diciembretomasa / TikTok)

De igual manera, uno que otro cibernauta aprovechó la situación para narrar sus propios anécdotas teniendo un gallo como mascota.

“Eso si son agresivos, jajajajajaja yo me pelee con uno de niña y perdí”.

“Recuerdo que mi papá nos compro pollitos amarillos a mi hermano y a mi solo sobrevivió el mío y cuando creció me correteaba para picarme”, escribieron algunos usuarios.