Una conductora de Uber no se detuvo en exponer a su cliente infiel con su esposa y medio TikTok. La historia se desenvolvió en Dallas, Estados Unidos.

Todo comenzó cuando la conductora de Uber llegó al punto de encuentro y vio una mujer, acompañada de sus hijos, despidiéndose de su cliente, que resultó ser el más infiel de su historial de viajeros.

Al subirse, este le advirtió que acababa de agregar una parada adicional previa al destino final y ella aceptó sin problema. En ese nuevo destino, apareció una joven.

Esta abordó con una maleta y le dijo al hombre: “ Me alegro de que por fin te hayas alejado de tu maldita esposa ”, a lo que él respondió con un beso mientras la conductora de Uber permanecía incrédula.

Pero el encuentro pronto se volvió turbio, pues según el relato, la joven comenzó a reprocharle a su amante que aún no dejara su hogar definitivamente y comenzaron a discutir.

Conductora de Uber destapa a marido infiel

La pelea entre un cliente infiel y su amante fue aprovechada por una conductora de Uber que, en medio del descuido de la pareja, condujo de nuevo hasta la casa donde se encontraba la esposa.

“Este es mi coche. Trabajo por mi cuenta, soy una chofer independiente. Si yo opto por suspender el viaje, es mi decisión. Uber no me va a despedir , tampoco me sancionará ni bloqueará”, contó en TikTok.

Y es que la conductora de Uber no pudo con la situación y, al llegar al lugar, logró que la amante y el cliente infiel bajaran justo frente a la puerta de su casa. Aparentemente nunca se dieron cuenta de que estaban regresando.

“No me importa si eres hombre o mujer. Si llegas a usar mi coche para algo así, te pasará lo mismo que a ellos. El karma es así. Sean mejores personas, mejoren en sus vidas” Conductora de Uber.

“ Si haces algo malo en mi vehículo, tengo el derecho a manejarlo como crea conveniente ”, agregó la conductora. Y por supuesto, la esposa notó enseguida lo que pasaba.

Las cosas no terminaron muy bien para el infiel, pues su pareja le agradeció a la conductora de Uber y, según contó esta, la contactó después para contarle que había solicitado el divorcio .

El video cuenta actualmente con más de 8.5 millones de reproducciones en TikTok. “Deberías avergonzarte de ti mismo. Espero que veas esto”, dijo la autora al protagonista de la historia.