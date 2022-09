Una mujer está segura de haber comprado un pantalón en línea que le llegó con una mancha de popó.

La evidencia fue compartida a través de su cuenta de Instagram, donde Suzanne Baum publicó una foto del pantalón con una mancha de popó adquirido en ASOS , tienda de moda y cosmética en línea.

“Al abrir el paquete de plástico, pudimos oler a popó y hay evidencia en el pantalón” Suzanne Baum.

Lo peor, es que la prenda no sólo tenía una mancha de color marrón, sino que además olía a excremento , así que la mujer intentó comunicarse con ASOS.

Sin embargo, al parecer su atención al cliente está por los suelos y no ha logrado que le envían un nuevo pantalón para su hijo de 21 años, esta vez sin una mancha de popó.

Pantalón con mancha de popó

Usuarios exigen a ASOS que responsa por el pantalón con mancha de popó

A raíz de que la periodista Suzanne Baum compartiera una foto de un pantalón de ASOS que le llegó con una mancha de popó, usuarios de redes sociales exigen que la empresa responda.

Aunque hasta el momento se desconoce cómo es que una prenda sellada llegó con una mancha de y oliendo a excremento, los internautas horrorizados han comentado:

“Esto es repugnante”, dijo uno, mientras que otro lo describió como “¡Un pantalón con popó es tan malo en tantos niveles!”

Asimismo, otros escribieron: “No estoy nada sorprendido; todo sobre ASOS ahora es terrible”, “Eso es asqueroso. Acaban de perder un cliente en mí, pues un par de zapatos sólo me me duraron una puesta y no han contestado ”

En tanto, un portavoz de ASOS declaró a The Mirror: “Nos disculpamos sin reservas por la experiencia que tuvieron la Sra. Baum y su hijo al comprar con ASOS”. Y agregaron: