“Como dijo Octavio Paz” es una frase que muchos están repitiendo en Twitter, burlándose del error de Alberto Fernández, presidente de Argentina.

Al igual que Alberto Fernández, muchos usuarios de Twitter comenzaron a adjudicarle a Octavio Paz cientos de estrofas de canciones que, por supuesto, él no compuso.

Así, en Twitter podremos encontrarnos con “Como dijo Octavio Paz... no lo trates, no, no me trates de engañar. Sé que tú tienes a otra y a mí me quieres para mmm”, sólo como ejemplo.

Pero además de canciones, algunos genios también han completado la frase con argumentos célebres de ahora personalidades que se hicieron virales en Twitter .

Tal es el caso de “Como dijo Octavio Paz... ¡Te amo Elizabeth, no te vayas! ”, ¿lo recuerdan? Se trata de una historia de desamor que rompió corazones 2017.

Y sólo les faltó el “Como dijo Octavio Paz... En los años 1600... chan chan chan chan” Ok, no, pobre Joe Arroyo, hay niveles.

Octavio Paz no dijo que “los mexicanos salieron de los indios”

Octavio Paz no dijo que "los mexicanos salieron de los indios", como aseguró Alberto Fernández, presidente de Argentina, durante una conferencia de prensa.

Alberto Fernández se expresó así el pasado miércoles 9 de junio, citando supuestamente a Octavio Paz, cuando en realidad estaba haciendo referencia a la estrofa de una canción .

“Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Eran barcos que venían de Europa” ALBERTO FERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE ARGENTINA.

El autor de la frase que Alberto Fernández le adjudicó a Octavio Paz es el rockero argentino Litto Nebbia, que lo expresó en su canción “Llegamos de los barcos”, de 1982.

La estrofa dice así:

“Los brasileros salen de la selva

los mejicanos vienen de los indios

pero nosotros los argentinos

llegamos de los barcos”