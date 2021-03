'Las Chiquitas' son las creadores de 'Claro que yes', el video viral que la rompe en TikTok

Si tienes TikTok, seguramente has visto "Claro que yes", el video viral de 4 niñas llamadas 'Las Chiquitas' que incluso ya grabaron una campaña para Netflix debido a su éxito rotundo pero, ¿quiénes son? Aquí te contamos.

Originarias de República Dominicana, saltaron a la fama cuando su padre compartió en distintas plataformas el video "Claro que yes", filmado en su casa a manera de distracción y entretenimiento en familia durante la actual pandemia de Covid-19.

"Las Chiquitas", ¿quiénes son?

'Las Chiquitas' son las creadores de "Claro que yes", el éxito viral del momento. Su grupo está conformado por 4 niñas: Alezka;, de siete años; María Lucía, de nueve; Fracielis, de 11; y Eymi, también de 11 años. Tres de ellas son hermanas y la cuarta integrantes es su prima.

"Es maravilloso, sobran las palabras, de verdad que sí, se siente orgullo"

Francis Vázquez, padre de 'Las Chiquitas'.

Formaron su grupo musical inspiradas en un grupo coreanos y únicamente como distracción durante la pandemia. No obstante, la pegajosa melodía de "Claro que yes" se convirtió rápidamente en un hit de TikTok. " Estoy muy sorprendida y a la vez emocionada ", dijo Maria Lucia.

"Claro que yes" llega a Netflix

"Claro que yes", el exitoso baile que 'Las Chiquitas' hicieron viral en TikTok, las llevó a grabar una campaña para Netflix en la que la empresa usa su melodía, pero con una letra distinta, para promocionar su película "Hoy sí" .

"Niños del planeta pórtense bien, que un futuro les espera. ¡Muy de acuerdo con Las Chiquitas! Yes, yes, yes, ¡claro que yes!" Luis Abinader, presidente de República Dominicana.