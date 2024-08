Una mujer captó a fantasma en foto de vacaciones en Acapulco; ya dieron con la identidad del alma en pena en las redes sociales.

Lo que parecía ser un lindo recuerdo de vacaciones con su pareja, en realidad se convirtió en una espeluznante imagen para una joven turista.

Esto le sucedió a una cibernauta que compartió una fotografía de su viaje a Acapulco y dejó a todos sorprendidos porque puso en evidencia a una supuesta presencia del otro mundo.

A través de Facebook, la usuaria identificada con el nombre Lizbeth Vega Galicia publicó en su perfil una foto de sus vacaciones en Acapulco donde captó un fantasma.

De acuerdo con el testimonio de esta mujer, se trataba de la foto perfecta hasta que notó algo extraño.

Al hacer más grande la pantalla, Lizbeth se dio cuenta que no estaba sola con su pareja en la foto, ya que detrás ellos era posible ver el rostro de una persona.

Según explica la mujer, sus amigos le dijeron que era la cara de un joven que trabajaba en un yate que se hundió en Acapulco y que perdió la vida en el incidente marítimo.

Cabe mencionar que en redes los internautas también aseguraron que se trataba de un trabajador.

“A pesar de que fue una foto perfecta. Me gustó mucho pero al hacerle zoom me di cuenta que no estábamos solos porqué aparece la cara de alguien más. Sentí mucha tristeza al saber quién pudiera ser. Y aún que mis amigos me dijieron que el era el chico que trabajaba en un Yate que se hundió en Acapulco. La verdad se parece mucho. Sentí tristeza y miedo, con mucho respeto público esas fotos”.

Lizbeth Vega Galicia, usuaria de Facebook