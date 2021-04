En Twitter, los internautas le levantaron el ánimo al adulto mayor de quien se burlaron por su celular

Un señor que acudió a recibir su vacuna contra el Covid-19 en Hermosillo, Sonora, contó a una de las responsables que ha recibido burlas por su celular, y es que este tiene forma de carro. Las fotos del teléfono móvil han sido compartidas en Twitter.

Las imágenes causaron sensación no sólo por el celular con forma de carro (que parece ser el teléfono para Ferrari modelo Del Coch), sino porque a otros tuiteros que también tuvieron un móvil de este tipo les llegó la añoranza y compartieron las ventajas del modelo, así como fotos que guardan de él.

Fue la usuaria '@MILANESA1998' quien compartió la historia, que hasta el momento cuenta con más de 86 mil corazones de parte de personas que levantaron el ánimo del señor a través de Twitter con mensajes positivos y conmovedores.

"Me platicó que le hacen carrilla por el celular que tiene y yo no entendía porque hasta que saco un carrito, pensé que sólo era un juguete, lo abrió y ¡boom, me encantó!" Usuaria de Twitter.

Uno de ellos, el de 'Danny Mh': "Ay, por favor! Sí hay cada ridículo que le pone una funda a su celular de flojera, y ¿el del señor sólo es motivo de burla por no ser un smartphone? También es cool". Pero también está: "Lo que no saben es que en una eventual emergencia, todos se van a quedar sin batería, menos el señor, ¡la batería de ese celular duraba una eternidad! "

Uno de los adultos mayores que acudieron a la vacunación hoy, me platicó que todos le hacen carrilla por el celular que tiene, y yo no entendía porque hasta que saco un carrito, pensé que sólo era un jueguete, lo abrió y boom jajaja me encantó, y dijo que su carro también es rojo pic.twitter.com/Xnex6sfAsI — La morra de los chihuahuas (@MILANESA1998) — La morra de los chihuahuas (@MILANESA1998) April 7, 2021

El señor José pedía comida en las calles; alguien le dio croquetas para perro

En redes sociales se hizo viral la historia de Don José, un señor en situación de calle de Chetumal, Quintana Roo que pedía comida y le dieron un plato de croquetas para perro con arroz.

Al encontrarse con Elián Cruz, quien le ofreció el pan, el joven se dio cuenta de que la supuesta comida que le habían regalado eran croquetas para perro mezcladas con arroz. Este acto indignó a Elián y decidió publicar la historia de José en Facebook.