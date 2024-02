En TikTok, unos usuarios compartieron el video de una boda al estilo de Juego de Tronos, la serie de HBO.

Pues aunque esta no era la temática, los novios habrían hecho realidad la boda roja de Game of Thrones.

Sin embargo, los que vieron la serie basada en los libros de George R.R. -de 75 años de edad- no estaban tan tranquilos como aparentaban.

Boda al estilo de Juego de Tronos

Sin heridos, en TikTok recrearon la boda roja de Game of Thrones

A través de su cuenta en TikTok, el usuario identificado como ‘Rob Master’ -@elrobmaster- compartió un video de una boda al estilo de Juego de Tronos.

Y a pesar de que la serie de HBO no era la temática de la boda, los que vieron Game of Thrones no pudieron evitar sentirse nerviosos durante el banquete.

Y es que en el TikTok, el usuario mostró, como mientras los invitados comían, la violinista que ameniza la velada comenzó a interpretar ‘Las lluvias de Castamere’.

Esta canción fue la que dio inicio a la matanza del episodio 9, de la temporada 3 de Game of Thrones, por lo que los usuarios de TikTok y fans de la serie se mostraron nerviosos.

Usuarios encontraron algo peor en la boda al estilo de Game of Thrones

El TikTok de la boda al estilo de Game of Thrones cuenta con medio millón de reproducciones y miles de comentarios de fans de la serie de HBO.

Y aunque admitieron que también se hubieran puesto nerviosos con la música, señalaron que eso no eso lo peor de la boda al estilo de Game of Thrones, sino que el usuario de TikTok se llamaba Rob.

En este sentido, el personaje principal de la boda roja de Juego de Tronos, y el que más sufre, es el Rey en el Norte, Robb Stark.