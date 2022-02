Bailarina exótica que quiere ser política, dice no avergonzarse de nada y ahora lucha contra las críticas y prejuicios por su polémico oficio.

Alexandra Hunt, investigadora de salud pública, entrenadora de futbol femenil y ex bailarina exótica, se postuló para ser parte del Congreso de Pensilvania.

Si bien ella no le teme a su pasado como bailarina exótica, sí sabe que deberá enfrentarse a la sociedad que la juzga.

Al contrario, desea compartir su experiencia para “no dejar en las sombras a una comunidad muy marginada”.

“Un tiempo trabajé como bailarina exótica en la universidad”, confesó la mujer.

Alexandra Hunt dijo que no tiene pena de admitir que se “desnudó para pagar la cuentas”, pero lo mantuvo en secreto por los estigmas de la sociedad.

“Tenía miedo de que si se lo decía a alguien, me estigmatizaran. Temía que me echaran de la escuela, perder mis amistades y que me negaran un futuro en la carrera por la que estaba trabajando.”

