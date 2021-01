Del cristianismo al desnudo: La expastora gana casi 2 millones de pesos al mes como stripper

La ex pastora cristiana Nikole Mitchell supo sacar ventaja de un año tan difícil para todos: olvidó la religión para convertirse en stripper y ganar la cuantiosa cantidad de 100 mil dólares al mes (1 millón 993 mil 215 pesos mexicanos). Ahora sus fotos son la sensación de Instagram.

La también madre de dos hijos se describe como stripper, motivadora y modelo, y aunque tomó la decisión de ingresar a la industria del contenido para adultos desde 2017, afirma que en realidad el 2020 fue el año en que logró concretar muchos de sus sueños.

¿Por qué dejó la religión?

Su historia es la siguiente: la ex pastora de 36 años fue célibe durante seis años , pero cuando la religión cristiana la rechazó debido a su orientación sexual (es bisexual) y origen, se mudó a Ohio, Estados Unidos, y el destino la llevó hasta la creación de una cuenta en OnlyFans donde ofrece contenido erótico y explícito a cambio de una suscripción.

"En 2020 hice realidad muchos de mis sueños, incluyendo hacerme viral y ganar más dinero en un mes de lo que solía cobrar en un año" Nikole Mitchell, ex pastora cristiana.

Ahora, para 2021 Nikole decreta convertirse en una experta en coach de vida en televisión , así como ser contactada por celebridades y estrellas que deseen trabajar a su lado. "Acabo de terminar otro segmento de televisión en Fox26 y estoy asombrada por todos los sueños que se han hecho realidad", cuenta.

Ex pastora manda mensaje a sus fans

A pesar de todo, Mitchell reveló que también tuvo un año difícil en muchos sentidos y que no todo fue miel sobre hojuelas: atravesó un divorcio mientras criaba a tres hijos durante la actual pandemia de coronavirus. Después, las menciones de su herencia de raza mixta y bisexualidad fueron eliminadas de los sermones en las misas cristianas.