A través de su sitio web, el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump dio a conocer que sería supuestamente detenido el día martes 21 de marzo de este 2023.

Y a pesar de que sí existen acusaciones en contra del ex mandatario de 76 años de edad, internet no pudo esperara vara ver el histórico momento.

Por lo que con ayuda de Inteligencia Artificial, se crearon algunas imágenes las cuales mostraron cómo sería el arresto de Donald Trump.

Arresto de Donald Trump, según la Inteligencia Artificial (Eliot Higgins Twitter @EliotHiggins)

Inteligencia Artificial creó como se vería el arresto de Donald Trump

El día sábado 18 de marzo, en la plataforma digital de Donal Trump ‘Truth Social’, se compartió una critica a la oficina del fiscal de distrito “ por corrupta” y se alertó sobre la supuesta detención del ex mandatario.

“Expresidente de Estados Unidos será arrestado el martes de la próxima semana. ¡Protesta, recupera nuestra nación!”.

Esto luego de que diera a conocer que se busca imputarlo por haber realizados pagos ilegales a la actriz porno Stormy Daniels, a cambio de su silencio sobre una supuesta aventura.

Y a pesar de que no mucho después se anunció que Donald Trump no había escrito la publicación y se desconocía si se iba a producir o no la detención, en redes sociales no se quedaron con las ganas del escándalo.

Pues se realizó en las calles de Nueva York una protesta a favor de Donald Trump -la cual fue convocada en el sitio web-, y se viralizaron imágenes de cómo se vería el arresto, según la Inteligencia Artificial.

Making pictures of Trump getting arrested while waiting for Trump's arrest. pic.twitter.com/4D2QQfUpLZ — Eliot Higgins (@EliotHiggins) March 20, 2023

Debido al realismo logrado en las imágenes, en redes sociales algunos creyeron que eran legítimas; sin embargo, como se mencionó, fueron creadas con el uso de Inteligencia Artificial.

¿De dónde salieron las imágenes del arresto de Donald Trump?

Las imágenes del arresto de Donal Trump según la Inteligencia Artificial, fueron publicadas en Twitter el día 20 de marzo por el periodista Eliot Higgins -@EliotHeggins-.

De acuerdo con el periodista estadounidense, creó las imágenes en ‘Midjourney v5′ por diversión “mientras esperaba por el arresto de Trump”.