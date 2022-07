En TikTok el video de una joven llorando por gastar sus “ahorros” en la gasolina del auto para salir de vacaciones con su novio se hizo viral.

Y es que de acuerdo con la descripción del video, esta sería la primera vez que la joven paga la gasolina pro lo que desconocía el costo de esta.

Su reacción ante enlaces precio de la gasolina rápidamente se hizo viral en la plataforma en donde fue burlada y criticada por ser una “hija de papis”.

Por lo que después de haberse vuelto viral, la joven explicó que pasó tras gastarse sus “ahorros” en pagar la gasolina y el motivo de su llanto.

En TikTok la usuaria Nahia Sánchez, @naahia_sanchez en la plataforma, compartió un vio explicando que pasó después de gastarse sus “ahorros” pagando la gasolina y el motivo de su llanto.

De acuerdo con la joven de 18 años de edad, la gasolina la pagó en lo que serían sus primeras vacaciones con su novio, ocasión para la que estuvo ahorrando.

Sin embargo, al momento de pagar terminó gastando más de la mitad del dinero que había reunido lo cual siendo “una persona muy sensible” ocasionó rompiera en llanto.

“Es la primera vez que me pago unas vacaciones con mi dinero, con mis ahorros y ver que una gran parte de ese dinero que yo tenía ahorrado se me haya ido antes de salir del sitio fue lo que me sorprendió”

Sánchez, @naahia_sanchez