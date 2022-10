“Esto dejó de ser gracioso”. Revendedores de Hot Wheels fueron captados peleándose por los carritos en el Walmart de Tepeyac, causando alboroto y evitando la salida del personal.

El usuario de TikTok Garage164 compartió un video de lo ocurrido este fin de semana, cuando revendedores de Hot Wheels se amontonaron y empujaron en los anaqueles , peleándose por los carritos.

Entre empujones y sin importarles que hubiera menores de edad al frente, se avanzaron sobre los juguetes a pesar de que la tienda estaba por cerrar.

Revendedores de Hot Wheels (TikTok)

El video compartido en TikTok muestra que al anaquel de los carritos de Hot Wheels casi por caerse debido al movimiento brusco de los revendedores, mientras de fondo se escuchan gritos de niños .

“ Esto ya es absurdo y dejó de ser gracioso; no están dejando salir a los trabajadores, esto es increíble. Vean todos los empujones, no puede ser, y hay chavitos, esto no puede estar pasando”, describió Garage164.

¿Por qué los revendedores de Hot Wheels de están peleando por los carritos?

Hace menos de un mes se celebró el Hot Wheels Legends Tour México 2022 en el Walmart Tepeyac de la Ciudad de México.

Durante el evento, los fans pudieron ver distintos vehículos mexicanos, personalizados para llegar a ser piezas de Mattel, y tuvieron la oportunidad de jugar Forza Horizon 5: Hot Wheels.

El Hot Wheels Legends Tour México 2022 contó con la presencia de Juca y Fercho Urquiza como jueces, evaluando a cada uno de los participantes.

Asimismo, se lanzaron coleccionables que sólo en Walmart Tepeyac es posible conseguir, de ahí que los revendedores se peleen por los carritos.

De hecho, un segundo video publicado por el mismo usuario de TikTok muestra el momento en que en esa misma tienda encuentra un carrito coleccionable que llevaba tiempo buscando.

Por su parte, internautas condenaron la actitud de los revendedores de Hot Wheels, acusándolos de apañarse todo para después venderlo más caro.