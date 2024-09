Durante casi dos décadas, la plataforma digital zonadivas.com albergó un catálogo de mujeres que supuestamente, ofrecían compañía y servicios para adultos voluntarios.

Cuando la Unión de Tepito se involucró en la cadena de negocios para la operación de esta plataforma, comenzaron a rodar cabezas de jóvenes mujeres extranjeras, originarias de Colombia, Argentina, Perú, Costa Rica y otros sitios de América Latina que cayeron en un esquema de trata de personas difícil de identificar como tal.

La conciencia de aquellas mujeres fluctuaba entre el sexo servicio a distintos hoteles de la Ciudad de México, Monterrey, Puebla, Querétaro, Celaya y otras ciudades concurridas del país de forma “voluntaria” frente a las deudas impagables a quienes las trajeron a nuestro país, las amenazas en afectación a sus menores hijos y familiares que se quedaron en sus sitios de origen, quienes supuestamente recibían las ganancias de su explotación y las drogas para resistir jornadas de más de 10 horas diarias.

Netflix ha llevado a la pantalla doméstica El Portal, un documental producido por Laura Woldenberg que ella misma describe como el trabajo más importante de su carrera. Esta mini serie en cada capítulo, aborda la historia desde el rostro más humano de mujeres que fueron traídas a nuestro país para realizar trabajo sexual, entre las que se encontraban 5 jóvenes que más tarde, fueron víctimas de feminicidios que hoy siguen impunes.

La red de esclavitud es brutal pues contempla trabajadores del Instituto Nacional de Migración y del Aeropuerto Internacional Benito Juárez que fueron piezas clave para permitir el acceso a estas mujeres, de quienes ya tenían fotos al momento de su llegada.

Fue entre 2017 y 2018, cuando las cinco trabajadoras sexuales que se anunciaban en la página Zona Divas fueron asesinadas. Todas ellas amigas y con historias que no tenían que ver con la libre voluntad: enfermedades de sus padres en sus países de origen, la crisis alimentaria en Venezuela, carencia y pobreza para sus bebés. Una de ellas, violencia vicaria después de que le quitaran a su hijo mientras la obligaban a trabajar para pagar la deuda de sus vuelos hospedaje y comida, sin que le dieran un solo peso porque el dinero que recaudaba, además de destinarse a la deuda, era enviado a su hijo.

Las mujeres que hoy faltan son Wendy Vaneska de Lima Cortés, de Venezuela, asesinada el 3 de febrero de 2017 en el hotel Príncipe; Génesis Gibson Jaimes, de la misma nacionalidad, asesinada y torturada en el hotel Platino; así como Karen Ailén Grodziñski, de Argentina, asesinada el 27 de diciembre de 2017 en el hotel Pasadena. Todas ellas, muertas en la Ciudad de México.

A sus amigas, Andreína Escalona, le fue arrebatada la vida en Nuevo León el 24 de diciembre de 2017, y Kenni Finol, fue abandonada muerta, maniatada y desfigurada el 25 de febrero de 2018 en un callejón del Estado de México, caso en el que se encuentra detenido Brayan Mauricio Miranda González, alias “El Pozoles”, integrante de la organización criminal Unión Tepito.

El esquema de explotación no terminó con estos casos. A pesar de que la plataforma zonadivas.com cerró, Ignacio Santoyo Cervantes, alias “El Soni”, director fundador del portal, sigue libre. Fue detenido en 2019 y mediante una hábil estrategia de litigio logró quedar sin responsabilidad alguna.

Al día de hoy, al menos tres portales similares existen con un modus operandi que vacila y burla a la ley mediante supuestos contratos ante notario público, libres de coerción, en los que se acuerda que las “modelos” son independientes y que desean contratar servicios publicitarios para anunciar sus servicios. Con la apariencia de completa voluntad, las mujeres siguen llegando desde países en los que se encuentran reclutadores que reciben dinero por enviar a más y más jóvenes.

Nuestro país encabeza la estadística internacional de trata de personas. Si es que las remesas que recibe nuestro país desde Estados Unidos son altas, las cantidades que se envían desde México hacia otros países del sur en comparable por su gran volumen. El Registro Nacional de Desapariciones así como el Registro de Detenciones no admiten datos de personas sin CURP, la banca no abre cuentas a personas en la irregularidad que ellas se encuentran y pareciera, que el silencio ante las mujeres que diariamente son asesinadas se acompaña de la carencia en las familias de origen que no pueden venir a pelear justicia por sus hijas.

Adicionalmente, la justicia patriarcal juzga con mayor dureza a ellas. En este documental, se revela que muchas víctimas, cuando lograron escaparse de las casas en las que se encontraban sometidas, tuvieron que seguir ejerciendo el trabajo sexual para sostenerse y asociarse con otras víctimas que también lograron salir. Ellas formaron pequeños grupos para vivir juntas a los que después, les llamaron agencias, en un esquema de simple libertad y asociación para la vida común.

Se ha mostrado que los operativos realizados en tiempos de Miguel Ángel Mancera, cuando era jefe de Gobierno y negaba la presencia de cárteles en la Ciudad de México, a quienes persiguió, identificó y encarceló fue a ellas. A las mujeres que habían logrado escapar de las garras de “El Soni”.

El Informe Mundial sobre Trata de Personas de 2022 ha revelado que las mujeres imputadas por el delito de trata, que tras ser víctimas son consideradas victimarias, tienen mayor número de condenas que los hombres, atribuidas a la capacidad de acceso a una defensa y a la capacidad de acceso a la corrupción judicial.

Es decir, que a los tratantes rara vez los detienen y cuando lo hacen, es sencillo para ellos recobrar la libertar por el vínculo criminal y corrupto que guardan.

Entre esa red de complicidades, hay policías, agentes migratorios, políticos, magistrados del Tribunal Superior de Justicia capitalino y abogados que tejieron finamente para continuar con el negocio millonario de la esclavitud de mujeres, en el que a ellas les ofrecían 60% de lo que ganaran en cada servicio mientras ellos se quedaban el 40%. Un 60% del que debían pagar, adicionalmente, hospedaje, alimentos, gastos por anunciarse y hasta cirugía estética.

¿La reforma judicial podrá con esta realidad? ¿La continuidad de Gertz Manero, empapada de indolencia, colocará este tema dentro de las prioridades como efecto de la presidencia de Claudia Sheinbaum? Ya veremos, mientras tanto, hay una realidad: si la prostitución se reglamenta, la trata dejará de ser una actividad criminal para convertirse en una empresarial y las mujeres dejarán de ser personas para convertirse en mercancía.