Se compromete Murat con el sector Salud de Oaxaca

LA POLITICA ME DA MÁS RISA

LA HERENCIA DE RUIZ Y CUÉ

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat , se reunió el pasado miércoles con los delegados de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), a fin de explicar directa y transparentemente la situación a la que se enfrentan los trabajadores de este sector que fueron contratados durante las administraciones de sus antecesores Ulises Ruíz y Gabino Cué, sin que existiera un techo presupuestal para dar viabilidad a sus plazas.

Les comentó que nunca existió el recurso para las plazas que se otorgaron de manera irresponsable por las dos administraciones anteriores a la suya, con lo que se condenó al Estado a un endeudamiento de más de mil 600 millones de pesos anuales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Además, también les adelantó que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ya emprendió acciones penales en contra del Gobierno de Oaxaca debido a que el pago de las nóminas que no cuentan con sustento presupuestal constituye un desvío de recursos.

En marzo de 2020 se aprobó una reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prohíbe la condonación de impuestos, por lo que las negociaciones que emprendió el Gobernador Murat Hinojosa para solucionar la situación de endeudamiento no contempla la posibilidad de una condonación. Por lo tanto, para llevar adelante las negociaciones de reestructuración de la deuda y la federalización del Sector Salud, el Gobierno de México puso como condición primordial que el Gobierno de Oaxaca detenga la razón del endeudamiento, lo que significó suspender relaciones laborales con más de 5 mil personas.

Estas negociaciones contemplan la recontratación por parte del IMSS-Bienestar de trabajadores eventuales que cuenten título de medicina o enfermería, por lo que el gobernador oaxaqueño se comprometió a hacer suya la causa de la defensa del empleo de todos los trabajadores que no cumplen con esta condición, pero que, aún habiendo sido contratados con clave administrativa, llevan a cabo labores esenciales para dentro del Sector Salud, como son camilleros, intendentes y choferes de ambulancia.

EXCESO DE EGO

Puede que tenga razón. Me refiero al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, en eso de que la reforma electoral que quiere impulsar el Presidente Andrés López Obrador es innecesaria. Sin embargo, el menos indicado para descalificar, descartar o tachar las iniciativas presidenciales, electorales o no, es el mandamás del INE, quien por enésima ocasión está dando una muy pésima lectura de cuales son las atribuciones y los alcances de su puesto. Y, sí, coincido con él cuando destaca que una eventual reforma electoral tiene que darse con altitud de miras, visión de largo plazo y con base en un debate informado y objetivo. Pero en lo que ya muchos no coinciden con don Lorenzo es en su excesivo afán de protagonismo, pues una cosa es ser el consejero presidente del árbitro electoral y otra cosa es querer erigirse en la única voz autorizada y experta de ciertos temas, lo que en definitiva ha provocado una andanada de ataques incesantes y descalificaciones hacia el INE, por lo que definitivamente tiene que reflexionar en eso de que no se puede ser borracho y cantinero al mismo tiempo. Si don Lorenzo desea ser un protagonista de tiempo completo en la arena política debería incursionar en ésta como lo hace la mayoría y no valiéndose del INE como su trampolín.

NÚMEROS PREOCUPANTES

Preocupantes los números que manejó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejando Encinas Rodríguez, al acudir a la conferencia mañanera de Palacio Nacional. Ahí, el funcionario federal aprovechó su intervención para dar a conocer varias cifras sobre el impacto de la pandemia del COVID19 en menores de edad mexicanos. En lo particular, me alarmó conocer que tan sólo de marzo a junio de este año la violencia aumentó en un 24% con respecto al mismo periodo del 2020. De poco más de 129 mil carpetas de investigación que se abrieron por este delito, las niñas, niños y adolescentes fueron víctimas en el 81.6% de éstas. *** Y otra cifra que verdaderamente preocupa es la relacionada con la deserción escolar: Para el ciclo escolar 2020-2021, por motivos asociados a la pandemia, no se inscribieron a la escuela 5.2 millones de estudiantes no se inscribieron a la escuela (de éstos, 3 millones son menores de edad) y en cuanto a porcentajes, de acuerdo a reportes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de los 35.6 millones de pequeños matriculados para el actual ciclo escolar, se reportó una baja de 2.6% en educación básica, de 3.1% en educación media superior y de 0.8% en educación superior. De mal en peor.

EL (NO TAN) LARGO BRAZO DE LA LEY

Aunque se trató de una entrega pactada, se agradece que el diputado violador de menores Benjamín Saúl Huerta Corona, de Morena, ya esté encerrado en el Reclusorio Oriente, lo que me lleva a la siguiente pregunta: ¿Y para cuándo Andrés Roemer, Tomás Zerón, Mauricio Toledo, Emilio Lozoya y tantos y tantos más? Ya es hora de que en verdad se le ponga fin a la justicia selectiva.