Desde épocas prehispánicas, la base de la alimentación de estas tierras ha sido el maíz, ingrediente originario de Mesoamérica que en la actualidad es el cereal que más se consume a nivel mundial, incluso más que los milenarios trigo y arroz.

El origen del maíz como tal, ya domesticado, data de más o menos 9 mil años, y culturas como los mayas y los toltecas cultivaron una gran variedad de maíces. Los Mayas lo mencionaron en el Popol Vuh, representado de manera especial ya que era el material con el que los dioses construyeron a los seres humanos.

El maíz en la gastronomía mexicana

Y por supuesto es destacada la importancia que este cereal ha tenido en la gastronomía mexicana, comenzando por las tortillas, que son la base para elaborar platos tan enraizados en nuestra gastronomía como tacos, enchiladas, chilaquiles y quesadillas; pero también podemos encontrar crema de elote, sopes, gorditas, tlacoyos, tlayudas, huaraches, molotes, esquites, tamales y chileatole, solo por mencionar algunos platillos.

Por todo lo anterior, la Secretaría de Turismo capitalina dio a conocer, a través de su página web y redes sociales, la fecha de la próxima Feria del Elote que se llevará a cabo en la CDMX, del 6 al 15 de agosto en San Juan Ixtayopán, en la alcaldía Tláhuac, en un horario de 10 de la mañana hasta la medianoche, con acceso gratuito.

Un buen elote con chile “del que pica o del que no pica”

Y es que no hay nada más delicioso que comer un elote tierno, con su mayonesa, limoncito, queso y chile “del que no pica o del que no pica”, como dicen en los puestos. O si es usted un ortodoxo, lo puede pedir absolutamente natural, sin ningún agregado que opaque u oculte el sabor original de los granos de elote hervido; también se lo recomiendo. Y ¿por qué no?, comer un pan de elote, mientras se disfruta de una muestra gastronómica y cultural en este pueblo, uno de los siete originarios de Tláhuac.

Más de 100 expositores estarán presentes en esta feria, que después de dos años de estar cancelada por la pandemia vuelve a ver la luz y espera a muchos visitantes con los brazos abiertos. La alcaldesa de Tláhuac Berenice Hernández Calderón ha declarado la importancia que tiene esta muestra, como detonante de la economía local, así como promover el emprendimiento de la población.

El maíz ha sido un gran regalo de nuestro país para el mundo, pues muchas gastronomías de otras latitudes también usan este maravilloso alimento para la creación de diferentes platillos, como el caso de Colombia y Venezuela con las famosas arepas, o incluso productos como los “Cornflakes” hojuelas de maíz que se toman en el desayuno en todo el mundo, muy populares en Estados Unidos; en Argentina hacen las humitas o la polenta. E incluso se pueden hacer destilados de maíz, como en Canadá que fabrican un vodka con los granos de maíz.

El maíz en náhuatl es cintli, y elotl cuando es elote, palabra que se considera una “nahuatlismo”. En México contamos con 64 razas de las cuales 59 se consideran nativas, y en América Latina se tiene el registro de más de 220 razas de maíz. Para una información más precisa y científica, pueden consultar las diferentes publicaciones que desde hace muchos años viene realizando la Universidad Autónoma de Chapingo.

Las razas de maíz en México

En México, la diversas razas de maíz se han agrupado en 7 diferentes grupos, que nos brindan una gama de colores que van desde tonalidades rojas, negras y azules, pero la mayor producción corresponde a maíces blancos y amarillos. Estos grupos son el:

Cónico,

Sierra de Chihuahua,

Ocho hileras,

Chapalote,

Tropicales precoces,

Dentados tropicales y

Maduración tardía.

El conocer a fondo un alimento tan complejo e importante como el maíz, nos permite apreciarlo más y valorar el uso gastronómico del mismo. Es por eso que en la Exposición Culinaria del Elote y la Tortilla, mejor conocida como la Feria del Elote, habrá charlas sobre este alimento tan portentoso y base de nuestra cocina nacional.

No pierdan la oportunidad y vayan a darse una vuelta, para conocer y degustar este delicioso cereal, en uno de los pueblos originarios de esta gran metrópoli, que nos permite conocer su cultura, y la importancia de seguir cultivando las diferentes variedades de maíz.

