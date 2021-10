¡Ya llegó el Recibo de la Luz!

Diversas discusiones se han tornado en estos días, con relación a la Iniciativa de Ley que involucra a la Industria Eléctrica y el Litio. Así vemos a los opinólogos de cajón en medios de comunicación, que se manifiestan en contra de la iniciativa, sin ser expertos en el tema , solo en generar polémicas con quien no coinciden. De igual manera, vemos en las redes sociales que, según sea su afinidad, se manifiestan con singular empuje y enjundia a defender o criticar según sea la tendencia a la que sea afín.

Debido a lo genérico y poco profundo de esos razonamientos para manifestarse a favor y en contra, pondré los siguientes datos cuyas fuentes son Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría de Energía (Sener) y que son base de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares del año 2020:

Así las cosas, el 98.5 por ciento de los 35 millones de hogares en México en donde viven 127 millones de personas cuentan con energía eléctrica y el 99.2 por ciento obtiene la energía eléctrica mediante el servicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de tal manera que el 0.08 por ciento, alrededor de 281 mil hogares , algo así como 1.2 millones de personas en todo el país, utiliza otras fuentes de energía como son la instalación de paneles solares .

El gasto promedio mensual en energía eléctrica promedio por hogar es 500 pesos . Desde luego que las zonas cálidas del Noroeste, Norte, Golfo y Sureste, dependiendo la ciudad y la temporada de calor su consumo es mucho mayor. Pero el dato promedio mensual por hogar es de 500 pesos.

El 95 por ciento de los hogares en México tiene un medidor de luz, el 50 por ciento tiene calentadores de gas y el 15 por ciento de los hogares cuenta con tanque estacionario. Luego entonces la mayoría de los mexicanos cuenta con energía eléctrica de CFE, calienta el agua con gas y cocina con tanques de cilindro de gas . Esto refleja que cada familia tiene su propia visión y circunstancia de sus gasto y necesidades de acuerdo a su realidad económica.

Los paneles solares para generar energía eléctrica han tendió mayor uso en la población de nivel medio y alto con acceso a financiamiento o bien que cuentan con los recursos para invertir de 50 a 100 mil pesos en los paneles solares, su inversor de corriente, que puede ser manual o automático. Este tipo de inversión es viable para aquellos que pagan más de 3 mil pesos mensuales en promedio de energía eléctrica.

Ahora esto es solo referencia, hay diversos tamaños y capacidades de paneles solares, tomando una referencia de un panel solar que mide 1 x1.95 metros y tienen un peso de 22 kilos, su rango de potencia es 300 watts pro panel, por lo que para una casa requiere de 4 a 8 paneles solares con un consumo de 1200 a 2000 kWh que dará servicio a una familia de 4 personas.

La inversión se amortiza en 3 años, después del cuarto se verá la reducción efectiva. Los paneles tiene una vida útil de 25 años , así que quien tiene la necesidad pos su consumo ese el proceso para ver la rentabilidad de su inversión con relación al ahorro que en su momento tendrá en su recibo de luz.

Hay esquema de financiamiento con SOFOMES, INFONAVIT y algunos bancos que ofrecen esquema de financiamiento a 12 meses en promedio, algunos dan hasta 24 meses para equipamiento e instalación de paneles solares y los inversores de energía. Debe considerarse el mantenimiento anual a los equipos.

La energía solar genera capacidad promedio de 6 horas diarias de energía eléctrica, el resto se debe cubrir con energía proveída por CFE, es decir la autonomía no es total . Es un ahorro importante en consumo con los paneles solares (entre un 40 por ciento y 50 por ciento de pago con el uso adecuado), pero se debe cuidar que sea con un buen proveedor y un adecuado mantenimiento, además de considerar espacios adecuados para su instalación .

Varios lectores y lectoras me han consultado si la Iniciativa de Reforma Eléctrica afecta estas instalaciones domesticas de autoconsumo, la respuesta es no . Se le llama a esta generación eléctrica: generación distribuida , por lo tanto no hay intención de cambio, por el contrario buscan estimular su uso en las regiones más cálidas y de mayor consumo, por lo que el esquema financiero, que es mi sector, seguro dar un impulso asociado a proveedores profesionales en aquellos consumos mensuales superiores a 3 mil pesos de energía eléctrica. Esto además tiene valor patrimonial por la plusvalía de los inmuebles que tienen esquemas de ahorro de este perfil. El 70 por ciento del país tiene alta calidad de radiación solar , por lo que las regiones más cálidas pueden lograr esos ahorros con inversión familiar bien planificada .

Sin duda, el debate serio y con argumentos debe ser parte del análisis. Lamentablemente, los opinólogos confunden y generen dudas y mentiras con sus argumentos exagerados y politizados . Es necesario que haya parlamento abierto en la Cámara de Diputados cuando se discutan los pros y contras de la iniciativa de Reforma Eléctrica , que tiene que ver con lo que es justo para el país y los consumidores y no para grupos privilegiados y que hacen uso de sus recurso para distorsionar los hechos, lo que se ha hecho bien y funciona se debe respeta, los que han abusado y se victimizan, deben ser identificados por los ciudadanos. Cada Grupo Parlamentario debe manifestarse en tribuna y que sus electores analicen la calidad de la melcocha que eligieron.

Ya en otra columna, tocaremos el tema de energía eléctrica de grandes consumidores, el tema del despacho eléctrico y el litio que será el futuro de las energías en el mundo y que hoy México aun si explotarlo está en el grupo selecto de las 10 potencias globales en reservas de esa energía clave en el futuro.

Mario Sandoval en Twitter: Twitter@MarioSanFisan