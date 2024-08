Debería López Obrador dejar de evadir las claras señales de alerta en relación a los severos riesgos que se avecinan para México y los mexicanos en razón de los dichos y hechos que en forma poco responsable ha realizado el propio aún presidente; tambores de una guerra que pueden ser letales para nuestro país aún sin ser necesariamente una batalla con el uso de fuerza militar, dado que la primera gran confrontación será intensa en materia financiera, sobre todo comercial, por parte de quienes, teniendo a México como un centro importante de mercado, se advierten con un gran riesgo en razón de esas peligrosas acciones y expresiones que está llevando a cabo el presidente Andrés Manuel en sus últimos momentos de mandato.

Además de las diversas advertencias de que un colapso en los mercados se acerca, efectuadas por los sectores financieros internacionales, hay que agregar las fuertes alertas que han expresado los embajadores de los países vecinos, especialmente Ken Salazar, representante ante México de los Estados Unidos de América, que por su fuerte mensaje no pueden soslayarse, porque además ya se generó la voz del jefe personero oficial norteamericano en México, el subsecretario para nuestra nación y Latinoamérica del gobierno que encabeza Joe Biden, respaldando plenamente lo declarado por su representante formal y expresando que hay demasiadas preocupaciones por el futuro del país.

Ahora, no solamente es la voz de los gobiernos, sino que es la potente voz del sector privado financiero, ya que los inversionistas más importantes, quienes tienen ya capital amplio en México y que además de adelgazarlo podrían generar que otros que tenían pensado invertir en México, por nuestra estratégica ubicación geográfica, decidan evitar hacerlo; de ahí que el que se pierda la confianza en razón de la existencia de barruntos y sobre todo por la desconfianza en el sistema de justicia y la opacidad, la falta de organismos de control en materia de competencia económica, así como del esquema de comercialización y administración de telecomunicaciones y sobre todo el sistema legal de acceso a la información pública, por citar los más importantes, definitivamente no son buenos augurios y sí muestras claras de lo que puede venirse como una tormenta complicadísima. Y al presidente parece que no le importa.

Gerardo Laveaga, escritor y director editorial de la revista El Mundo del Derecho, escribió en X:

“Ojalá que nuestros legisladores y senadores tomen en cuenta estos datos antes de alzar la mano sin molestarse siquiera en debatir:

1. Morgan Stanley degrada recomendación para invertir en México por reforma al poder judicial

2. Citibanamex advierte riesgos por reforma judicial y sobrerrepresentación de Morena en el Congreso

3. Bank of America: De “muy alto riesgo” la reforma al poder judicial

4. La agencia Fitch Ratings explicó que la aprobación de la reforma judicial podría impactar negativamente a México

5. Banco Suizo UBS: focos rojos por reforma judicial, el banco UBS prevé ‘conflicto’ con T-MEC

6. Embajador de Canadá en México y embajador de EE.UU. en México dijeron que la elección por voto directo de jueces representa un riesgo para la democracia en el país

7. Embajador de EEUU en México. El embajador de EE.UU. en México dice que la elección por voto directo de jueces representa un riesgo para la democracia en el país

8. Un grupo de senadores estadounidenses afirmaron estar “profundamente preocupados” por unas reformas en México que “socavarían la independencia judicial”.

9. Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces y abogados, pidió reconsiderar la iniciativa presidencial sobre la reforma judicial en México; destacó su preocupación ante las implicaciones para la independencia judicial en México e hizo un llamado a las autoridades a darle un peso adecuado a las garantías de derechos humanos de la independencia judicial.

10. Asociación Internacional de Jueces en Roma se pronuncia contra la reforma al Poder Judicial.

11. Corte Interamericana de Derechos Humanos: jueces y magistrados solicitan a la CIDH suspender la reforma judicial por posibles violaciones a derechos humanos.

12. American Chamber of Commerce of Mexico (Amcham) hizo un llamado a las autoridades mexicanas a mantener un diálogo constructivo con el sector privado para evaluar a fondo las implicaciones de la reforma al poder judicial, y otras iniciativas legislativas, que podrían afectar el Estado de derecho.

13. Cámara de Comercio del Canadá en México, CanCham, externó la preocupación de la comunidad de negocios e inversionistas de capital canadiense que engloba, sobre la iniciativa constitucional para reformar el poder judicial y la desaparición de diversos órganos autónomos.

14. Organizaciones de los sectores de manufactura, médico, químico, energético, industrial, tecnológico, servicios y minero de Estados Unidos, expresaron al gobierno del presidente Joe Biden, su preocupación por el paquete de reformas constitucionales que el gobierno mexicano podría promulgar en el próximo período legislativo.

15. Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que la reforma judicial y la desaparición de los organismos reguladores, podría generar un impacto económico negativo de 0.3 puntos porcentuales en el PIB por la caída de inversiones privadas.

16. Consejo de empresas globales advierte sobre riesgos ante reforma al poder judicial

17. La reforma judicial impactará el desarrollo económico y a las mipymes, alerta la Canacintra.

18. Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE): reforma al poder judicial genera preocupación en el sector empresarial

19. Facultades de Derecho de 9 prestigiosas universidades se lanzan contra la reforma al poder judicial de AMLO. Entre las universidades firmantes se encuentran la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Universidad Panamericana (UP), Universidad La Salle México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y la Universidad Autónoma del Estado de México”.

Y todo por un capricho, por una venganza , por el rencor y el odio que ni su enorme triunfo ni el de Claudia Sheinbaum lograron mitigar.

