Al cierre de la administración de Enrique Peña Nieto el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional mostró que México estaba entre los peores países en corrupción y AMLO lo reconoció:

“Vean lo de Transparencia Internacional, cómo estábamos en corrupción cuando empezaron a medir y cómo estamos ahora en el mundo. Es de los países, México, desgraciadamente, con más corrupción. Aclaro: corrupción en el gobierno y en la élite del poder, no en el pueblo, porque el pueblo de México, y esa es la paradoja, es de los pueblos más honestos del mundo. Insistió: lo que pasa es que la llamada clase política, clase gobernante, la cúpula del poder, poder económico, poder político, los dos poderes que se alimentan y se nutren mutuamente, son de lo más corrupto o eran de lo más corrupto que había en el mundo, no el pueblo de México. Pero eso es fruto podrido de la política neoliberal, que fue una política de pillaje, de saqueo”. Andrés Manuel López Obrador

No cumplió y actúo peor

Con la nueva “clase política” y la “cúpula del poder” de la 4T, el mismo indicador cuatro años más tarde muestra que México retrocedió dos puestos. En 2022 caímos del sitio 124 al 126 de 180 países evaluados.

Con 31 puntos sobre 100 en el IPC, estamos peor evaluados que Cuba, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Panamá, Perú, El Salvador y República Dominicana.

Pero, como lo que no puede arreglar, lo descalifica, AMLO ya no les tiene confianza:

“Yo no le tengo confianza a esta institución porque fueron de las que se callaron o calificaron muy bien a los gobiernos neoliberales, esos institutos supuestamente anticorrupción, ni los internacionales ni los nacionales”. Andrés Manuel López Obrador

Al no cumplir descalifica ¿o a ti si te cumplió?

No hay transparencia

Gran parte de su gabinete ha omitido declarar la totalidad de sus bienes: Manuel Barltett, no declaró 23 inmuebles con valor de más de 800 mil millones de pesos y 12 empresas; Olga Sánchez Cordero un departamento en Miami; Julio Scherer, un departamento en Nueva York; Irma Eréndira Sandoval no declaró el valor de sus propiedades, una de ellas de más de 60 millones de pesos; Javier Jiménez Espriú no declaró un departamento en Houston, Texas, ni su empresa Houston Relais Real Estate Inc.

De acuerdo con lo que señala la ley, esta omisión implica sanciones que van desde la inhabilitación hasta penas corporales, pero ninguno de ellos fue ni siquiera llamado a explicar.

La vía de la 4T

Una investigación de MCCI en la que se revisaron 2800 contratos por un monto de 289 mil millones de pesos reveló que en un 90% de las compras se presentaron anomalías como falsa competencia, alta concentración en un solo proveedor, procesos discrecionales por invitación restringida o adjudicación directa.

Y seguimos…

Negociaciones con empresas fantasma, compras que nunca se entregaron y otorgamiento de contratos a familiares de AMLO y altos funcionarios, como Felipa Obrador, el hermano del director del IMSS , Zoé Robledo o el hijo de Manuel Bartlett.

La titular de la Conade Ana Gabriela Guevara, fue denunciada por irregularidades en el manejo de los recursos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento para hacer empresas propias.

Rocío Nahle entregó contratos directos a su “compadre” para acondicionar los terrenos de Dos Bocas.

Corrupción por doquier

Javier Jiménez Espriú, ex secretario de Comunicaciones y Transportes renunció luego de conocerse que IDESA, la empresa de su familia era socia de Brasken-Odebrecht en la planta de Etileno XXI.

Jaime Cárdenas, exdirector del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado renunció tras denunciar “irregularidades administrativas” que involucraban al particular de AMLO, Alejandro Esquer Verdugo en una red de corrupción al interior del Indep y por robo del patrimonio, el mismo que en 2018 contrató empresas fantasmas para la campaña López Obrador y de Miguel Barbosa.

Y con los del pasado

CFE; Manuel Bartlett otorgó un multimillonario contrato a Raúl Salinas, director adjunto de IUSA de Carlos Peralta, por la compra de más del 80% de los medidores de la CFE.

Pio y Martín López Obrador fueron captados en video recibiendo efectivo para la campaña de AMLO y así muchos familiares con negocios sospechosos.

Los superdelegados Amílcar Sandoval fue acusado de desviar recursos públicos y programas sociales a su campaña y en Jalisco, Carlos Lomelí, fue beneficiario de la venta de medicinas a la 4T.

Siendo responsable de la Coordinación General de Ganadería del Gobierno Federal, David Monreal fue acusado de fraude y desvíos del programa Crédito Ganadero a la Palabra, pero sin ser investigado, fue premiado como candidato y gobernador de Zacatecas.

Delfina Gómez realizó retenciones ilegales al salario de los trabajadores para la campaña de AMLO y la ASF detectó irregularidades por más de 830 millones de pesos durante su gestión al frente de la SEP, pero fue premiada por AMLO como candidata al Estado de México.

Otro de los peores actos de corrupción es el fraude de Ignacio Ovalle en Segalmex cuyo monto llega al doble que la Estafa Maestra, sin embargo, el inculpado fue premiado y protegido con un cargo en la SEGOB.

Podríamos seguir con cantidad de ejemplos que demuestran que resultaron peores, desafortunadamente, y no, no te cumplieron, te engañaron.

Twitter: @diaz_manuel