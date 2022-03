Will Smith y el manejo de la ira

Ante lo sucedido en la entrega de los premios Oscar, tenemos que saber y entender ¿qué es la ira?

La ira es una reacción emocional que se produce cuando una persona considera que existe o se va a producir un resultado negativo para sus intereses.

Lo que sucedió ayer con Will Smith en la entrega de los premios Oscar a todos nos sorprendió; literalmente tuvo un arrebato de ira.

Si bien hay una parte del enojo que tuvo que puedo entender en cuanto a que el presentador hizo alusión de que su esposa era calva (tiene alopecia, que es una enfermedad en donde el cabello se cae y puede tener múltiples causas) la broma fue de pésimo gusto del presentador, pero Smith reaccionó de manera impulsiva provocándole además del enojo, que lo golpeara.

A mi parecer, Will Smith fue el foco de atención desde el inicio de la entrega de premios para hacerle bromas, o utilizar el famoso sentido del humor gringo, que nunca se termina de entender. Digamos parecía que la traían contra él.

Creo que la presión ejercida hacia él hizo que explotara de la manera que lo hizo. Si bien no estoy justificando el acto, siempre bajo un estallamiento de ira, hay ya una presión afectiva adyacente.

Qué bueno que sucedió esto ayer y les diré porqué: Esto nos hace visibilizar que cuidar de la salud mental, insisto, debe de ser prioridad para todos, que aquel que acepte que tiene problemas para controlar su ira no debería de ser motivo de vergüenza, que ya es hora de hablar abiertamente de ello, y pedir ayuda.

Esta pandemia nos dejó grandes secuelas emocionales y en particular a este actor, que tiene todas las emociones a flor de piel por ser precisamente actor, esa es su naturaleza, trabajar con las emociones, pues una broma así de una condición estética de su esposa, lo llevó a agredir al presentador de la manera en que lo hizo.

Ya es tiempo de hablar abiertamente de la depresión, la neurosis y la ansiedad. Temas que nos aquejan día a día . En la medida en que podamos hablar de eso con libertad habrá una esperanza para sanar esta parte interna que no sabemos cómo controlar, pero mientras sigamos negando que existe en nosotros, cada vez será peor.

A nadie nos gusta enojarnos, nadie es feliz teniendo explosiones de ira, seguramente Smith la paso muy mal al igual que el presentador. Aquí no hay culpables o víctimas. Para que haya un ataque de ira es porque alguien lo detonó.

Un abrazo para Will Smith, que quizá nunca me lea, pero es mi deseo decirlo y un abrazo para ti que me lees que lidias todos los días con la ansiedad, con la depresión y con la neurosis. Sobrevivir así no es fácil.