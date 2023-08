Lo he dicho, y lo sostengo. Adán Augusto López Hernández tendrá cosas que decir de cara a la sucesión. Sigo pensando que la candidata debería ser y será la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo de eso, no tengo dudas. La ex jefa de gobierno de la CDMX estará también en Sinaloa y podremos analizar a profundidad el tema cuando concluya su gira en el estado de los once ríos.

Dicho lo anterior, en el marco de la visita del ex titular de gobernación vale la pena resaltar también el pésimo trato que ha dado Marcelo Ebrard a Sinaloa. El ex canciller pasó de noche prácticamente, sus operadores fallaron, y nos cuentan que el equipo cercano de Marcelo dio pésimo trato a los operadores locales. Un fracaso total que terminó con la gira suspendida sin más ni más.

Ahora sí, a lo que vamos. Este proceso interno de Morena, en lo personal, me sirvió para confirmar lo que he dicho de Claudia Sheinbaum, pero he de reconocer que las más gratas sorpresas son las de Adán Augusto y Ricardo Monreal. El tabasqueño estoy segura que ha aprovechado su margen de crecimiento en las encuestas, espero que el resultado final me dé la razón. Ha demostrado además, ser un operador eficaz para la 4T. El crecimiento del que hablo, es muestra de ello.

López Hernández goza de la confianza plena de su “hermano” el presidente López Obrador , y no solo será un personaje fundamental en el próximo sexenio, será relevante desde ya. Debo ser congruente y aunque pienso que Claudia será la candidata, el tabasqueño con más tiempo, habría sido excelente candidato.

Adán Augusto López en Culiacán, Sinaloa (Vanessa Félix)

Es un gran perfil para el proyecto obradorista y ha logrado consolidar un grupo de apoyo importante. Destacan la diputada federal Ana Ayala y el diputado local Ambrosio Chávez, a quien le reconozco su capacidad como operador político.

Cada evento tiene mensaje y me parece que esta visita por Sinaloa trae uno de velado desmarque con Cuén y su grupo. No lo ha dicho abiertamente, pero se nota. Los conflictos del rector de la UAS, quien es militante del partido de Melesio Cuén, no le han sido ajenos al ex titular de SEGOB. La campaña de López Hernández ha sido exitosa con y sin el PAS, ese mensaje está clarísimo. El mito del fuerte grupo pasista cimentado en coaccionar a los universitarios, se comienza a diluir. El multitudinario evento con gente de todos los rincones del estado ha dejado con buen sabor de boca al tabasqueño.

La otra señal que debe aterrizar, creo, es la del reconocimiento pleno al jefe político en el estado y a quien lleva los hilos del poder. Respetuoso del proceso como marca el reglamento, el gobernador Rubén Rocha Moya ha recibido en su casa la visita de su amigo Adán Augusto. ¿De qué hablaron? No sé, pero del equipo del ex jefe de gobernación nos contaron en una ocasión que comparten el gusto por la literatura y que la biblioteca del Dr. Rocha le ha maravillado. Lo que sí sé, es que López Hernández ubica perfectamente a la clase política sinaloense, y tiene referencias exactas del rochismo en el estado.

Considero que don Adán cierra fuerte, la encuesta está a la vuelta de la esquina, y amén del resultado, seguiremos escuchando del político tabasqueño.

Twitter: @vanessafelixmx